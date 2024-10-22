Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R4 - Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các công tác các thủ tục ký HĐTV, HĐLĐ

- Thực hiện công tác đặt phòng, setup các buổi họp, thư ký cuộc họp, soạn thảo văn bản theo yêu cầu

- Thu thập đầy đủ, lưu trữ, cập nhật và bảo quản hồ sơ nhân sự theo quy chuẩn.

- Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong công ty

- Thực hiện công tác hậu cần chuẩn bị đồ đạc cho các sự kiện của công ty, đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, luật,... các ngành có liên quan

- Độ tuổi 23-28

- Kinh nghiệm : có trên 1 năm KN làm HCNS tổng hợp

- Mạnh về word, excel, pp để làm các công việc tổng hợp số liệu báo cáo

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10 triệu

- Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà

- Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết

- Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn

- Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

- Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

- Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

- Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

- Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

