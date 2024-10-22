Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 7, Phương Liệt, Thanh Xuân

1. Quản lý hồ sơ, lao động toàn Công ty:

- Theo dõi, thực hiện ký kết, chấm dứt hợp động lao động – báo cáo hàng tháng.

- Theo dõi biến động nhân sự toàn Công ty. Định kỳ thống kê, báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình ban lãnh đạo – báo cáo hàng tháng.

- Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự đúng qui định – báo cáo hàng tháng.

2. Theo dõi và giải quyết chế độ cho nhân viên toàn Công ty:

- Lập, theo dõi chế độ thâm niên – báo cáo hàng tháng.

- Lập, theo dõi chế độ hưởng phép, nghỉ phép, nghỉ khác, ... - báo cáo tháng.

- Quản lý, lập kế hoạch công việc cho tổ thay thế. Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp việc đăng ký nghỉ của nhân viên toàn Công ty: nghỉ kế hoạch, nghỉ đột xuất, ... bố trí nhân sự thay thế (tổ thay thế, công nhật,...) – báo cáo vào ngày thứ 6 hàng tuần.

- Theo dõi, chấm công toàn Công ty

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

2. Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu

3. Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học văn phòng (Excel,Word, PM Misa) hoặc tương đương

4. Kiến thức: Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hành chính nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người, thuế TNCN; quản lý kho, quản lý tài sản.

5. Kỹ năng:

- Giải quyết vấn đề

- Giao tiếp thuyết phục

6. Khả năng

- Nhạy bén, bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập.

Yêu cầu khác

1. Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

2. Tính cách cá nhân: Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, có sự sáng tạo

3. Phong cách làm việc: Bản lĩnh, nhiệt tình, cởi mở, hòa đồng, có tinh thần tập thể.

4. Thể chất & sức khỏe: Tốt

5. Giới tính: Nam/ Nữ

6. Độ tuổi: <40

7. Ngoại hình Dễ nhìn, mạnh mẽ, có tác phong chuyên nghiệp

- Được trang bị 01 máy vi tính để làm việc.

- 01 điện thoại di động + 01 sim máy điện thoại.

- Được nghỉ 01 ngày/ tuần.

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định; Bảo hiểm TNLĐ.

- Được hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty: Thưởng lễ, Tết, phép, ...

Môi trường làm việc cởi mở.

