Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B1 - 26 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, phường Cầu Diễm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công ty Công Ty Cổ Phần Transin Group hợp tác với Sinostar Inernational mở rộng kinh doanh về mảng thương mại. Giới thiệu về Sinostar International: Được thành lập vào năm 1997, Sinostar đã sản xuất và xuất khẩu giày dép đến hơn 100 quốc gia trên khắp Đông Nam Á, châu Mỹ, châu Âu, và châu Phi. Sinostar phát triển mạng lưới thương mại toàn cầu dựa trên thế mạnh về sản xuất, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và xu thế ngành. Đồng thời, công ty cung cấp các giải pháp số như quản lý chuỗi cung ứng, triển lãm số, và kênh phân phối số. Với dịch vụ mua sắm một cửa, Sinostar tích hợp ba yếu tố chính: "lựa chọn sản phẩm bởi các nhà mua hàng toàn cầu," "dịch vụ ma trận thương hiệu," và "thiết kế và phát triển sản phẩm nổi bật," nhằm tạo ra một hệ thống dịch vụ thương mại số tiên tiến và hiệu quả.

Mô tả công việc:

Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng. Chấm công, tính lương hàng tháng, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định. Làm đề nghị thanh toán cho các hạng mục chi phí hàng tháng tại văn phòng. Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm trong công ty. Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, góp ý của CBNV về cơ chế, chính sách, điều kiện, môi trường làm việc ... Chủ trì triển khai, tổ chức các chương trình, sự kiện nội bộ của công ty như các ngày lễ Tết, du lịch, tiệc cuối năm ...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực Sinh năm 2001 – 1995 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 12 triệu (nếu năng lực tốt có thể đàm phán thêm) Được đào tạo nâng cao về chuyên môn. Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến Nghỉ lễ, phép, chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch công ty, tiệc cuối năm. Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau Cơ hội thăng tiến theo quá trình phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIN GROUP

