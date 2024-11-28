Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 213/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Công việc tuyển dụng

Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu tuyển dụng thực tế.

Thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch được giao đáp ứng nhu cầu tuyển dụng từ phòng ban/bộ phận.

Phụ trách tuyển dụng từ cấp nhân viên đến quản lý cấp cao

Duy trì và mở rộng các kênh tuyển dụng phù hợp, hiệu quả.

Tham mưu/ đóp góp ý kiến cho lãnh đạo trong việc xây dựng các chính sách tuyển dụng và nhân sự có liên quan.

Theo dõi/ bổ sung/ cập nhật dữ liệu ứng viên và báo cáo công tác tuyển dụng theo định kỳ/ đột xuất

2. Các công việc hành chính

Phụ trách theo dõi, nhập dữ liệu thông tin hồ sơ nhân viên, lập hợp đồng, đăng kí MST, mở STK ngân hàng.

Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng

Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, in ấn phẩm, đồ lễ các buổi lễ, sự kiện của Công ty, nhận thư đi thư đến

3. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng nhân sự.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm hành chính nhân sự

Cẩn thận, chịu khó, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7tr - 9tr triệu

Lương tháng 13 (theo hiệu quả kinh doanh)

Chế độ khen, thưởng phúc lợi đầy đủ

Tăng lương định kỳ hằng năm

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc, 85% lương chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin