Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA
- Hồ Chí Minh: 213/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Công việc tuyển dụng
Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu tuyển dụng thực tế.
Thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch được giao đáp ứng nhu cầu tuyển dụng từ phòng ban/bộ phận.
Phụ trách tuyển dụng từ cấp nhân viên đến quản lý cấp cao
Duy trì và mở rộng các kênh tuyển dụng phù hợp, hiệu quả.
Tham mưu/ đóp góp ý kiến cho lãnh đạo trong việc xây dựng các chính sách tuyển dụng và nhân sự có liên quan.
Theo dõi/ bổ sung/ cập nhật dữ liệu ứng viên và báo cáo công tác tuyển dụng theo định kỳ/ đột xuất
2. Các công việc hành chính
Phụ trách theo dõi, nhập dữ liệu thông tin hồ sơ nhân viên, lập hợp đồng, đăng kí MST, mở STK ngân hàng.
Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng
Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, in ấn phẩm, đồ lễ các buổi lễ, sự kiện của Công ty, nhận thư đi thư đến
3. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng nhân sự.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm hành chính nhân sự
Cẩn thận, chịu khó, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 (theo hiệu quả kinh doanh)
Chế độ khen, thưởng phúc lợi đầy đủ
Tăng lương định kỳ hằng năm
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc, 85% lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI