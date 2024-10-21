Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park - Hoàng Mai - Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Thực hiện các công tác tuyển dụng - Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng. - Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn. - Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt. - Quản lý data dữ liệu tuyển dụng 2. Thực hiện các công tác nhân sự - Kiểm tra hồ sơ nhân sự được tiếp nhận và hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận cho nhân viên mới - Theo dõi nhân sự hết thử việc, hết hạn hợp đồng làm đánh giá. - Hỗ trợ quản lý theo dõi nhân sự nghỉ việc, nghỉ thai sản và xử lý theo quy trình. 3. Thực hiện các công tác hành chính, truyền thông nội bộ - Quản lý văn phòng phẩm - Tổ chức các sự kiện: sinh nhật, happy hour, ... 4. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

1. Thực hiện các công tác tuyển dụng

2. Thực hiện các công tác nhân sự

3. Thực hiện các công tác hành chính, truyền thông nội bộ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự tổng hợp

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Tin học văn phòng thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng + Thưởng tiến độ hiệu quả công việc

- Được đào tạo để hoàn thành tốt công việc và tăng performance

- Hoạt động gắn kết, Sinh nhật, sự kiện hàng tháng đều đặn

- Có các chương trình Happy hour, welcome lunch

- Du lịch 1 - 2 lần/năm: Company Trip, team building...

- Cơ hội phát triển: Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, làm việc với đội ngũ tài năng, tiếp cận và khai thác thị trường toàn cầu.; được điều chỉnh mức lương định kỳ theo năm,

- Thưởng lễ, tết; nghỉ phép, nghỉ lễ, đóng BHXH,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin