Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TRÀ MY
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
1. Tham gia xây dựng hệ thống quản trị nhân sự của công ty, đề xuất với lãnh đạo các phương án ổn định nhân sự.
2. Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo các chỉ tiêu được giao.
3. Công tác quản lý, đào tạo nhân sự.
4. Phụ trách công tác chế độ, chính sách cho người laođộng.
5. Báo cáo cho Ban Giám đốc các vấn đề có liên quan đến nhân sự và các chỉ số nhân sự.
6. Công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc liên quan
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí hành chính nhân sự tương đương
Khả năng lập kế hoạch và triển khai độc lập tốt
Chủ động, trách nhiệm, đa nhiệm vụ và có tinh thần gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TRÀ MY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương ổn đinh, từ 8tr đến 15 tr.
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật.
Có cơ hội tự chủ làm việc, tăng cường trau dồi trình độ, nâng cao năng lực bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TRÀ MY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
