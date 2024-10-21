Tuyển Hành chính Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty tiến bộ quốc tế EK
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C14 Bắc Hà

- CT1, đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phụ trách tuyển dụng nhân sự cho Công ty; Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng; Phỏng vấn, đánh giá, sàng lọc nhân sự phù hợp với vị trí tuyển dụng; Quản lý hồ sơ nhân sự và văn bản/công văn đi đến; Tham gia các hoạt động liên quan tới sự kiện, chương trình do công ty tổ chức; Hỗ trợ các công việc văn phòng khác cho bộ phận đảm nhận.
Phụ trách tuyển dụng nhân sự cho Công ty;
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng;
Phỏng vấn, đánh giá, sàng lọc nhân sự phù hợp với vị trí tuyển dụng;
Quản lý hồ sơ nhân sự và văn bản/công văn đi đến;
Tham gia các hoạt động liên quan tới sự kiện, chương trình do công ty tổ chức;
Hỗ trợ các công việc văn phòng khác cho bộ phận đảm nhận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH; Có kinh nghiệm làm tuyển nhân sự; Có kỹ năng nghiệp vụ văn phòng tốt; Năng động, có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc. Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực XKLD và du học.
Tốt nghiệp CĐ/ĐH;
Có kinh nghiệm làm tuyển nhân sự;
Có kỹ năng nghiệp vụ văn phòng tốt;
Năng động, có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực XKLD và du học.

Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 9 - 12 triệu + hưởng KPI lên tới 15 - 20 triệu; Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, công tác phí (nếu có); Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương định kỳ hàng năm; Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, Nghỉ mát, sinh nhật và các ngày lễ được hưởng nguyên lương theo quy định của Luật và quy chế Công ty; Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ, nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Lương cơ bản từ 9 - 12 triệu + hưởng KPI lên tới 15 - 20 triệu;
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, công tác phí (nếu có);
Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương định kỳ hàng năm;
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, Nghỉ mát, sinh nhật và các ngày lễ được hưởng nguyên lương theo quy định của Luật và quy chế Công ty;
Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa Bắc Hà C14 - CT1, đường Tố Hữu - Nam Từ Liêm - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

