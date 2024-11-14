Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Công tác Hành chính:

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc hành chính của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính như quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, kiểm soát chi phí văn phòng.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, cuộc họp, hội nghị trong công ty.

Tiếp nhận và xử lý các văn bản, công văn đến và đi.

Đảm bảo môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp và chuyên nghiệp.

2. Công tác Nhân sự:

Quản lý hồ sơ nhân viên: lưu trữ, cập nhật thông tin nhân viên, hợp đồng lao động, các giấy tờ liên quan.

Hỗ trợ các thủ tục tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tiếp nhận hồ sơ ứng viên.

Theo dõi, quản lý thời gian làm việc, chấm công, nghỉ phép của nhân viên.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo, đánh giá nhân sự định kỳ.

Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc thôi việc, điều chỉnh hợp đồng, chuyển công tác cho nhân viên.

Quản lý chính sách và quy định:

Tham gia xây dựng, đề xuất và giám sát thực hiện các chính sách, quy định nội bộ về nhân sự, hành chính.

Đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên với các quy định công ty và quy định pháp luật liên quan đến lao động.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 25 tuổi trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Hành chính, Luật hoặc các ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí Hành chính Nhân sự hoặc các vị trí tương tự.

Nắm vững kiến thức về Luật Lao động, BHXH, BHYT.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng quản lý thời gian, tổ chức công việc khoa học.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12.000.000 đồng/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Thưởng lễ, Tết và các ngày kỷ niệm theo quy định chung công ty.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 – 17h30), thứ 7 (8h30 – 12h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.