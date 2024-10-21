Tuyển Hành chính Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thị TRấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Soạn thảo và gửi các công văn, giấy tờ, văn bản qua các bộ phận. Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng liên quan. Lập kế hoạch tuyển dụng khi nhận được yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban Chịu trách nhiệm về sàng lọc CV, hồ sơ, check mail các ứng viên phù hợp với vị trí của công ty. Đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên mới khi đã có kinh nghiệm. Lập hợp đồng lao động cho toàn bộ cbcnv Chấm công toàn bộ Công nhân Viên Theo Dõi làm các thủ tục BHXH cho toàn CNV công ty, trực tiếp làm việc với Cơ quan BHXH khi có yêu cầu Theo Dõi ăn ca Toàn công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên.

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, thích nghi với môi trường làm việc.

- Siêng năng, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, không vướng bận con nhỏ dưới 2 tuổi.

- kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm giờ hành chính, T2- Sáng thứ 7

- Được tham gia các chuyến du lịch hàng năm của Công Ty.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm và các ngày nghĩ theo qui định của công ty và nhà nước.

- Thu nhập từ 9TR - 12tr hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nâng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

