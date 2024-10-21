Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
- Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Quản lý hồ sơ nhân sự, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nhân viên
Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình về nhân sự
Quản lý chấm công, tính lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, nhà máy
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các văn bản, hợp đồng của công ty
Các Công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng (Đại học) chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt..
Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, chính sách lao động
Hiểu biết về các quy định, luật lao động hiện hành.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm sức khỏe.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
