Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản lý hồ sơ nhân sự, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nhân viên Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình về nhân sự Quản lý chấm công, tính lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, nhà máy Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các văn bản, hợp đồng của công ty Các Công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng (Đại học) chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.. Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, chính sách lao động Hiểu biết về các quy định, luật lao động hiện hành. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Chế độ bảo hiểm sức khỏe. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

