Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3/ Tòa Sữa chua trân châu Hạ Long, TT55,56 Khu đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự:

• Thực hiện quy trình tuyển dụng theo kế hoạch đã được BGĐ phê duyệt đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự.

• Đề xuất và kiểm soát ngân sách tuyển dụng một cách hiệu quả, đảm bảo phù hợp và kịp thời trong từng giai đoạn.

• Thực hiện công tác đào tạo hội nhập, chấm công, tính lương. Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến hợp đồng lao động, chính sách đãi ngộ... cho cán bộ nhân viên.

• Tham gia xây dựng, cập nhật và điều chỉnh các văn bản về quy định, quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ... của Công ty.

• Giám sát việc tuân thủ nội quy của nhân viên. Phối hợp với quản lý các phòng ban để theo dõi thái độ và hành vi làm việc của nhân viên, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng các quy định.

• Lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của nhân viên về các chính sách và quy định của công ty.

• Cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân viên.

• Thực hiện các công tác hành chính như quản lý văn phòng phẩm, thiết bị làm việc, điều phối hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng, chuẩn bị cho các buổi đón khách, các buổi họp, liên hoan, sinh nhật và các sự kiện khác của công ty...

• Hỗ trợ các công việc liên quan khác của phòng và ban lãnh đạo khi cần thiết.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế... hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

• Có kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự từ 2 năm trở lên

• Có khả năng quan sát nhạy bén, có tố chất nhìn nhận đánh giá, phát hiện vấn đề tốt.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng phân tích, thuyết trình, xử lý tình huống tốt và ra quyết định đúng đắn, nhanh nhạy.

• Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ, ngoại giao tốt, làm việc nhóm và làm việc độc lập hiệu quả.

• Có kỹ năng sử dụng, am hiểu các chatbot trí tuệ nhân tạo: ChatGPT, Gemini…

• Tỉ mỉ, cẩn thận, tinh tế, trung thực, tích cực và trách nhiệm trong thực hiện công việc.

• Ưu tiên ứng viên từ 24 – 30 tuổi.

• Ưu tiên ứng viên gần công ty, mong muốn tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài, đồng hành với phát triển của công ty.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Thanh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi của ứng viên:

Lương cứng, thưởng: Lương cứng + tháng lương thứ 13, thưởng lễ, tết, thâm niên

Bảo hiểm: Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Ngày nghỉ: Được hưởng các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm).

Đào tạo: Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Phúc lợi: Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, xăng xe, điện thoại, team building, du lịch 2 lần/năm

Cơ hội thăng tiến: Với những đóng góp tích cực, nhân viên HCNS có thể được thăng tiến lên các vị trí quản lý, trưởng phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Thanh Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.