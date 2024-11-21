Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ nhân sự:

Cập nhật, lưu trữ và theo dõi hồ sơ nhân viên.

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, lên kế hoạch phỏng vấn và chuẩn bị tài liệu liên quan.

Thực hiện thủ tục ký hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng, các giấy tờ liên quan đến nhân sự.

Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chính sách hành chính nhân sự.

Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự. Đề xuất và thực hiện các quy định về lương thưởng và chế độ phúc lợi khác

Theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm, nghỉ phép, chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Hỗ trợ các công việc khác:

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, team-building hoặc các hoạt động công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị nhân sự, Hành chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự, nhưng không bắt buộc.

Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.

Chi tiết, cẩn thận và có khả năng tổ chức công việc.

Thái độ: Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự và hành chính.

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực và thời gian làm việc.

Cơ hội làm việc lâu dài nếu có khả năng và thể hiện được năng lực.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI

