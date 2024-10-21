Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Lotus, Số 2, Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ:

+ Quản lý con dấu;

+ Theo dõi, quản lý văn bản đến, văn bản đi;

+ Lưu trữ/sắp xếp công văn, tài liệu khoa học, hợp lý;

+ Giao nhận hồ sơ tài liệu.

- Công tác hành chính:

+ Soạn thảo văn bản: Quyết định, tờ trình, công văn, thông báo, báo cáo,...

+ Quản lý, mua sắm, sữa chữa tài sản, trang thiết bị, văn phòng làm việc phục vụ hoạt động của các phòng, ban dự án;

+ Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của tất cả các phòng, ban dự án;

+ Đôn đốc, giám sát việc thực hiện nội quy lao động, quy trình làm việc của người lao động thuộc nhóm các Công ty.

- Công tác nhân sự:

+ Tuyển dụng: Sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn ứng viên;

+ Thực hiện và theo dõi công tác chấm công, nghỉ phép;

+ Quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên;

+ Giải quyết chế độ cho Người lao động.

- Công tác kế hoạch:

+ Đôn đốc việc giao nhiệm vụ và đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Người lao động;

+ Tổng hợp, theo dõi kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Người lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người đã có 01 năm kinh nghiệm. Trình độ Cao đẳng/Đại học trở lên Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm, toàn tâm toàn ý cho công việc.

Ưu tiên người đã có 01 năm kinh nghiệm.

Trình độ Cao đẳng/Đại học trở lên

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm, toàn tâm toàn ý cho công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ phúc lợi và BHXH, BHYT theo pháp luật. Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13. Nghỉ mát, đào tạo và các chế độ khác theo quy định Công ty. Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, cơ hội phát triển.

Đầy đủ các chế độ phúc lợi và BHXH, BHYT theo pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13.

Nghỉ mát, đào tạo và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin