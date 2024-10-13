Tuyển Hành chính Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch;

- Tổng hợp bảng chấm công từ các bộ phận gửi lên, tính lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cấp MST TNCN, MST người phụ thuộc cho người lao động;

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến nhân sự (quyết định, hợp đồng lao động,..), Quản lý hồ sơ nhân sự;

- Lập, quản lý, theo dõi, gia hạn hợp đồng lao động, cập nhật hồ sơ nhân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động của nhân viên;

- Hỗ trợ công việc hành chính, theo dõi trang thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ của công ty, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm của phòng và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý;

- Soạn thảo công văn, tài liệu, giấy tờ và dịch thuật các tài liệu liên quan nếu có

- Các nhiệm vụ khác liên quan đến vị trí đảm nhiệm do Cấp quản lý giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Kinh nghiệm vị trí tương đương Trên 5 năm

- Sử dụng tiếng Hàn thành thạo lưu loát

- Có thể sử dụng được tiếng Anh là 1 lợi thế. Yêu cầu gửi CV tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Tại Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tuỳ theo năng lực tại thời điểm phỏng vấn

- Thưởng lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13

- Các quyền lợi khác theo luật lao động VN

- Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (8h – 17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.