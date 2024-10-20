Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 487 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Hỗ Trợ Tuyển Dụng:

Cập nhật thông tin tuyển dụng và đăng bài viết chia sẻ về tuyển dụng và tin tức trên website và fanpage công ty. Phát triển kênh tuyển dụng Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của Công ty. Hỗ trợ Thực hiện phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ các phòng ban khác trong vòng phỏng vấn chuyên môn.

Hành Chính:

Cập nhật danh sách liên lạc giữa các phòng ban, khi có nhân viên mới Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các sự kiện: dã ngoại, tiệc cuối năm, giáng sinh, sinh nhật... Hỗ trợ tổ chức các sự kiện và các công việc hành chính của Công ty.

Hỗ trợ các buổi đào tạo tại công ty

Các Công Việc Khác:

Các công việc hành chính/nhân sự khác được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc Hỗ trợ tổng hợp báo cáo các khoản thu chi hằng tháng của công ty Hỗ trợ các công việc C&B

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, ngôn ngữ anh, luật Có khả năng giao tiếp và thuyết trình Ưu tiên sử dụng tiếng anh tốt Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc Lợi Công Ty:

Mức lương: Thỏa thuận

Hỗ trợ chi phí giữ xe

Hình thức nộp đơn:

Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Các bằng cấp, chứng chỉ

(Subject: Fullname - HR & Admin Intern)

