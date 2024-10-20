Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 487 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
Hỗ Trợ Tuyển Dụng:
Cập nhật thông tin tuyển dụng và đăng bài viết chia sẻ về tuyển dụng và tin tức trên website và fanpage công ty. Phát triển kênh tuyển dụng Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của Công ty. Hỗ trợ Thực hiện phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ các phòng ban khác trong vòng phỏng vấn chuyên môn.
Cập nhật thông tin tuyển dụng và đăng bài viết chia sẻ về tuyển dụng và tin tức trên website và fanpage công ty.
Phát triển kênh tuyển dụng
Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của Công ty.
Hỗ trợ Thực hiện phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ các phòng ban khác trong vòng phỏng vấn chuyên môn.
Hành Chính:
Cập nhật danh sách liên lạc giữa các phòng ban, khi có nhân viên mới Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các sự kiện: dã ngoại, tiệc cuối năm, giáng sinh, sinh nhật... Hỗ trợ tổ chức các sự kiện và các công việc hành chính của Công ty.
Cập nhật danh sách liên lạc giữa các phòng ban, khi có nhân viên mới
Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các sự kiện: dã ngoại, tiệc cuối năm, giáng sinh, sinh nhật...
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện và các công việc hành chính của Công ty.
Hỗ trợ các buổi đào tạo tại công ty
Các Công Việc Khác:
Các công việc hành chính/nhân sự khác được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc Hỗ trợ tổng hợp báo cáo các khoản thu chi hằng tháng của công ty Hỗ trợ các công việc C&B
Các công việc hành chính/nhân sự khác được giao khác bởi Trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc
Hỗ trợ tổng hợp báo cáo các khoản thu chi hằng tháng của công ty
Hỗ trợ các công việc C&B

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Yêu cầu
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, ngôn ngữ anh, luật Có khả năng giao tiếp và thuyết trình Ưu tiên sử dụng tiếng anh tốt Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, ngôn ngữ anh, luật
Có khả năng giao tiếp và thuyết trình
Ưu tiên sử dụng tiếng anh tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel
Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc Lợi Công Ty:
Mức lương: Thỏa thuận
:
Hỗ trợ chi phí giữ xe
Hình thức nộp đơn:
Hình thức nộp đơn
Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Các bằng cấp, chứng chỉ
Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch
Các bằng cấp, chứng chỉ
(Subject: Fullname - HR & Admin Intern)
(Subject:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Proffice, 248 - 250 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

