Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Ki Ta Pi Da làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Ki Ta Pi Da
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 824/28A
- 28B Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Ki Ta Pi Da Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Ki Ta Pi Da
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI