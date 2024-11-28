Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Nhân sự:

B. Hành chính

5. Soạn thảo hợp đồng, biên bản, Hỗ trợ nhân viên các phòng ban khác về các biểu mẫu, giấy tờ, cấp phát văn phòng phẩm

6. Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ, giấy tờ,văn thư

7. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty ( Tất niên, du lịch, liên hoan công ty,...)

8. Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

10. Am hiểu về văn bản

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ, Tết,sinh nhật, tháng lương thứ 13

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm

- Môi trường chuyên nghiêp, năng động, thân thiện

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động hiện hành: Đóng BHXH ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, chế độ nghỉ phép năm, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

