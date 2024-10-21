Tuyển Hành chính Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Công tác Hành chính lễ tân:
Trực lễ tân, đón tiếp, hướng dẫn khách, sắp xếp chuẩn bị các cuộc họp.
Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ
Soạn thảo, ban hành văn bản. Các quyết định, hợp đồng liên quan
Mua sắm., làm các đề nghị thanh toán liên quan + phân bổ chi phí cho các bên
Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung phòng: tổ chức sự kiện, hoạt động chung ...
Công tác C&B
Đề xuất xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, chính sách về lương, khen thưởng, các quy định, quy chế,...
Thực hiện việc quản lý chấm công tính lương (khoảng 200 người) , theo dõi ngày nghỉ, ngày phép của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty
Quản lý tài liệu, hồ sơ lao động và dữ liệu nhân sự cập nhật lên Base
Thực hiện việc tính toán, chi trả tiền lương hàng tháng, lương làm thêm giờ, trả thưởng và các chương trình phúc lợi theo chính sách của Công ty
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) và quản trị, báo tăng/giảm
Thực hiện các thủ tục về đăng ký giảm trừ gia cảnh
Nộp thuế TNCN hàng tháng, quý. Đăng ký mã số thuế, giảm trừ gia cảnh
Theo dõi kinh phí công đoàn và nộp theo kì hạn
Thực hiện các báo cáo lao động, tiền lương định kỳ/đột xuất theo quy định của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước
Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Công tác tuyển dụng
Thực hiện công việc tuyển dụng khi được phân công. Quản lý fanpage truyền thông nội bộ
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
Báo cáo định kỳ, đột xuất
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân Lực, QTVP... và các chuyên ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương.
Đã sử dụng qua các ứng dụng quản trị nhân sự base HRM, office, Misa, BambooHR... là một lợi thế
Am hiểu các quy định, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nhân sự, lao động, Bảo hiểm...
Có các kỹ năng tìm kiếm nguồn ứng viên, sử dụng các phần mềm hỗ trợ tuyển dụng: Canva, capcut...
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint ...
Khả năng chịu áp lực trong công việc, kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Thái độ cầu tiến, cống hiến, mong muốn gắn bó lâu dài
Làm việc tại: 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10-13tr
Môi trường trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.
Được hưởng đầy đủ các chế độ lao động hiện hành.
Được thưởng các dịp lễ tết.
Có lộ trình thăng tiến.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
