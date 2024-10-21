Tuyển Hành chính Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Công tác Hành chính lễ tân:

Trực lễ tân, đón tiếp, hướng dẫn khách, sắp xếp chuẩn bị các cuộc họp. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ Soạn thảo, ban hành văn bản. Các quyết định, hợp đồng liên quan Mua sắm., làm các đề nghị thanh toán liên quan + phân bổ chi phí cho các bên Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung phòng: tổ chức sự kiện, hoạt động chung ...

Trực lễ tân, đón tiếp, hướng dẫn khách, sắp xếp chuẩn bị các cuộc họp.

Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ

Soạn thảo, ban hành văn bản. Các quyết định, hợp đồng liên quan

Mua sắm., làm các đề nghị thanh toán liên quan + phân bổ chi phí cho các bên

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung phòng: tổ chức sự kiện, hoạt động chung ...

Công tác C&B

Đề xuất xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, chính sách về lương, khen thưởng, các quy định, quy chế,... Thực hiện việc quản lý chấm công tính lương (khoảng 200 người) , theo dõi ngày nghỉ, ngày phép của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Quản lý tài liệu, hồ sơ lao động và dữ liệu nhân sự cập nhật lên Base Thực hiện việc tính toán, chi trả tiền lương hàng tháng, lương làm thêm giờ, trả thưởng và các chương trình phúc lợi theo chính sách của Công ty Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) và quản trị, báo tăng/giảm Thực hiện các thủ tục về đăng ký giảm trừ gia cảnh Nộp thuế TNCN hàng tháng, quý. Đăng ký mã số thuế, giảm trừ gia cảnh Theo dõi kinh phí công đoàn và nộp theo kì hạn Thực hiện các báo cáo lao động, tiền lương định kỳ/đột xuất theo quy định của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đề xuất xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, chính sách về lương, khen thưởng, các quy định, quy chế,...

Thực hiện việc quản lý chấm công tính lương (khoảng 200 người) , theo dõi ngày nghỉ, ngày phép của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty

Quản lý tài liệu, hồ sơ lao động và dữ liệu nhân sự cập nhật lên Base

Thực hiện việc tính toán, chi trả tiền lương hàng tháng, lương làm thêm giờ, trả thưởng và các chương trình phúc lợi theo chính sách của Công ty

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) và quản trị, báo tăng/giảm

Thực hiện các thủ tục về đăng ký giảm trừ gia cảnh

Nộp thuế TNCN hàng tháng, quý. Đăng ký mã số thuế, giảm trừ gia cảnh

Theo dõi kinh phí công đoàn và nộp theo kì hạn

Thực hiện các báo cáo lao động, tiền lương định kỳ/đột xuất theo quy định của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước

Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác tuyển dụng

Thực hiện công việc tuyển dụng khi được phân công. Quản lý fanpage truyền thông nội bộ Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý Báo cáo định kỳ, đột xuất Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng.

Thực hiện công việc tuyển dụng khi được phân công. Quản lý fanpage truyền thông nội bộ

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Báo cáo định kỳ, đột xuất

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân Lực, QTVP... và các chuyên ngành có liên quan. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương. Đã sử dụng qua các ứng dụng quản trị nhân sự base HRM, office, Misa, BambooHR... là một lợi thế Am hiểu các quy định, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nhân sự, lao động, Bảo hiểm... Có các kỹ năng tìm kiếm nguồn ứng viên, sử dụng các phần mềm hỗ trợ tuyển dụng: Canva, capcut... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint ... Khả năng chịu áp lực trong công việc, kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Thái độ cầu tiến, cống hiến, mong muốn gắn bó lâu dài Làm việc tại: 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân Lực, QTVP... và các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương.

Đã sử dụng qua các ứng dụng quản trị nhân sự base HRM, office, Misa, BambooHR... là một lợi thế

Am hiểu các quy định, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nhân sự, lao động, Bảo hiểm...

Có các kỹ năng tìm kiếm nguồn ứng viên, sử dụng các phần mềm hỗ trợ tuyển dụng: Canva, capcut...

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint ...

Khả năng chịu áp lực trong công việc, kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Thái độ cầu tiến, cống hiến, mong muốn gắn bó lâu dài

Làm việc tại: 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-13tr Môi trường trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Được hưởng đầy đủ các chế độ lao động hiện hành. Được thưởng các dịp lễ tết. Có lộ trình thăng tiến. Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Lương: 10-13tr

Môi trường trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Được hưởng đầy đủ các chế độ lao động hiện hành.

Được thưởng các dịp lễ tết.

Có lộ trình thăng tiến.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin