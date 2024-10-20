Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đối diện công an huyện Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Công việc tuyển dụng (40%) - Thực hiện lập kế hoạch tuyển dụng các vị trí tuyển dụng - Thực thi tuyển dụng các vị trí được oder theo đúng quy trình tuyển dụng - Báo cáo kết quả tuyển dụng 2. Công việc Nhân sự (40%) - Quản lý và theo dõi biến động nhân sự - Chấm công, tính lương. - Tham gia xây dựng, đề xuất, điều chỉnh hệ thống quy chế, quy trình, chế độ phúc lợi của công ty. - Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới, quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự. - Thực hiện và hoàn thiện các thủ tục về HĐLĐ, soạn thảo ban hành các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm, tăng lương... - Triển khai chế độ phúc lợi cho CBNV, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH. - Giải quyết thủ tục cho nhân sự nghỉ việc. - Công tác đào tạo: triển khai các thủ tục mảng đào tạo, trực tiếp đào tạo 1 số nội dung (đào tạo hội nhập, đào tạo quy chế quy trình). - Phụ trách truyền thông nội bộ, tổ chức các sự kiện: YEP, nghỉ mát, tiệc quý... - Kết hợp với các phòng ban để giải quyết quan hệ lao động, khen thưởng, kỷ luật... 3. Công việc Hành chính (20%) - Đón tiếp khách đến giao dịch tại văn phòng - Tổ chức lữu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan; - Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu... - Bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Có kinh nghiệm từ 1,5 năm ở vị trí tương tự Có thế mạnh tuyển dụng, ưu tiên ứng viên từng làm Công ty Thương Mại Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học Cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật trong công việc Chủ động, năng động, có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc Cơ hội thăng tiến rõ ràng Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin