Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354 Lý Thường Kiệt, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hành chính: Văn thư: Soạn thảo văn bản hành chính. Quản lý hồ sơ, tài liệu công ty. Tiếp nhận, xử lý văn thư, bưu điện. Quản lý tài sản, văn phòng phẩm. Thanh toán các chi phí văn phòng, điện thoại... Tổ chức sự kiện nội bộ. Sắp xếp phòng họp. Các công việc hành chính khác theo yêu cầu. Nhân sự: Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sơ tuyển hồ sơ, phỏng vấn, ... Quản lý hồ sơ nhân viên. Chấm công tính lương, tính toán bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lao động. Tổ chức các hoạt động đào tạo, phát triển nhân viên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Giải đáp thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến công ty. Các công việc nhân sự khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc trong thời gian chờ bằng cao đẳng/ đại học ngành Quản trị nhân lực, hành chính công, QTKD hoặc các ngành khác liên quan Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ. Có khả năng thích nghi và học hỏi nhanh. Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo Ưu tiên ứng viên có bằng B tin học hoặc MOS. ứng viên có kinh nghiệm tính lương KPI với kỹ năng Excel tốt. ứng viên có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về BHXH, Thuế TNCN, quy trình ISO

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7-9tr/tháng. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... đầy đủ theo quy định nhà nước. Du lịch trong và ngoài nước hàng năm. Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.