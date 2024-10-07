Tuyển Hành chính Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 12 , QL1A, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Công tác văn thư:

- Soạn các thông báo, quy định theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Tiếp nhận công văn, thư yêu cầu... của các cơ quan hành chính (công an PCCC, UBND phường, các quỹ, môi trường, công đoàn, BHXH...) và phân loại báo cáo từng trường hợp cụ thể và thực hiện theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Chịu trách nhiệm quản lý con dấu, trực tiếp thực hiện việc đóng dấu, lưu giữ văn bản được đóng dấu theo quy định.

- Tổ chức lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan;

- Đầu mối tiếp nhận, phổ biến các chương trình, chính sách của Công ty.

- Thực hiện in ấn, photocopy tài liệu, đặt hàng các loại quà tặng khách khi cần thiết;

2. Công tác hành chính:

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, đề xuất mua sắm hoặc sửa chữa các tài sản, thiết bị tại văn phòng;

- Mua sắm và cấp phát đồng phục, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm và các đồ dùng thông thường tại Công ty.

- Thực hiện các việc liên quan đến trang trí lễ tết, sự kiện, sửa chữa lắp đặt các đồ dùng cần thiết...

- Tổ chức sinh nhật, thăm hỏi... cho các thành viên trong công ty;

- Làm thanh toán chi phí hành chính của Công ty;

- Hậu cần cho các buổi họp, sự kiện, đối ngoại của Showroom

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc các bộ phận thực hiện công tác 5S;

- Tập hợp báo cơm hàng ngày, làm việc với nhà cung cấp;

- Thường xuyên kết hợp với Ban HCNS tổng công ty về việc liên quan đếntổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn, quà Tết cho CBNV...

3. Công tác nhân sự:

- Kiểm tra việc chấm công, thực hiện chấm công, theo dõi và quản lý chế độ nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca, giờ làm việc...

- Tính lương hàng tháng cho toàn thể CBNV theo đúng quy định về mức lương, chế độ, chính sách ...;

- Thực hiện khai báo BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng hợp, theo dõi, soạn thảo các loại Hợp đồng cho CBNV.

- Tiếp nhận, sắp xếp, lưu trữ Hồ sơ lao động theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục nghỉ việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật... theo đúng quy trình, quy định.

- Tham mưu, tham vấn, hỗ trợ cùng BGĐ và các trưởng Bộ phận xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình, quy định ...

- Kết hợp cùng BGĐ, Ban HCNS tổng công ty xây dựng định biên nhân sự, ngân sách nhân sự phù hợp với Kế hoạch kinh doanh. Trực tiếp tham gia vào quy trình tuyển dụng nhân sự, nhằm đáp ứng lượng nhân sự cho hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo theo nguồn ngân sách, định biên nhân sự đã được phê duyệt từ BGĐ.

- Thực hiện báo cáo công việc, báo cáo chi phí theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam, Nữ độ tuổi từ 23 - 35 tuổi;

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan;

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Thành thạo tin học văn phòng và nghiệp vụ hành chính;

- Thuyết phục, truyền đạt tốt, có khả năng sắp xếp công việc được giao;

- Kĩ năng lập báo cáo, kế hoạch, trình bày văn bản, soạn thảo công văn, tờ trình...

- Nắm vững Luật lao động, luật BHXH, luật thuế TNCN...

- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn;

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực ô tô hoặc mô hình xưởng sản xuất.

Tại Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương 10-12 triệu + PC Ăn trưa

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật. Nghỉ lễ tết và đóng BHXH, BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước

- Lương tháng 13

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng

