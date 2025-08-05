Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Kim Bảng 1, Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách các công việc về nhân sự trong công ty như tuyển dụng lao động, quản lý hồ sơ giấy tờ về nhân sự, chấm công, tham gia cùng Ban giám đốc lập quy định nội bộ trong công ty.
- Phụ trách và thực hiện các công việc hành chính và các công việc cần thiết cho nhà máy mới thành lập theo chỉ thị của Ban giám đốc như giao dịch với các nhà cung cấp, các cơ quan có liên quan, chuẩn bị tài liệu, tập hợp chứng từ kế toán v.v..
- Biên, phiên dịch tài liệu, cuộc họp trong công ty và các công việc khác theo chỉ thị của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Khả năng tiếng Nhật lưu loát (N1)
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Hành chính nhân sự
- Tính cách trung thực, hòa đồng, mong muốn làm việc lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam

Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Kim Bảng I, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

