Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
- Hà Nam: KCN Kim Bảng 1, Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách các công việc về nhân sự trong công ty như tuyển dụng lao động, quản lý hồ sơ giấy tờ về nhân sự, chấm công, tham gia cùng Ban giám đốc lập quy định nội bộ trong công ty.
- Phụ trách và thực hiện các công việc hành chính và các công việc cần thiết cho nhà máy mới thành lập theo chỉ thị của Ban giám đốc như giao dịch với các nhà cung cấp, các cơ quan có liên quan, chuẩn bị tài liệu, tập hợp chứng từ kế toán v.v..
- Biên, phiên dịch tài liệu, cuộc họp trong công ty và các công việc khác theo chỉ thị của Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng tiếng Nhật lưu loát (N1)
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Hành chính nhân sự
- Tính cách trung thực, hòa đồng, mong muốn làm việc lâu dài.
Tại Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
