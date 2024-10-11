Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 tòa Mitec Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phân bổ, kiểm soát văn phòng phẩm/ vật tư/ thiết bị liên quan các phòng ban. Thực hiện triển khai hoạt động 5S tại văn phòng: kiển khai định kỳ kiểm tra, chụp ảnh, chấm điểm và đánh giá các Phòng/ban Đặt vé máy bay, khách sạn, vé xe khách... cho Ban lãnh đạo/ Đối tác (do BLĐ chỉ định) hoặc CBCNV đi công tác. Giám sát triển khai thực hiện các Quy trình/Quy định về Hành chính. Thống kê, phân tích, quản lý và báo cáo các chi phí Hành chính Hậu cần các sự kiện, khánh tiết: đặt hoa, quà trong các dịp sinh nhật, hội họp, tổng kết... Quản lý tình trạng chấm công nhân sự phòng Hành chính. Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ hành chính cho chi nhánh/trung tâm; Tổ chức thực hiện và quản lý và lưu trữ các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư; Tổ chức, bố trí, sắp xếp phân công công việc cho lái xe đảm bảo đúng phân cấp lãnh đạo, đúng địa điềm, đúng thời điểm, đúng tiến trình; Điều phối xử lý các tình huống phát sinh, các rủi ro về con người, phương tiện, hàng hóa lên phương án kiểm soát rủi ro. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm Hành chính, Trưởng phòng Hành chính, GĐ khối HCNS và Ban lãnh đạo công ty.
Phân bổ, kiểm soát văn phòng phẩm/ vật tư/ thiết bị liên quan các phòng ban.
Thực hiện triển khai hoạt động 5S tại văn phòng: kiển khai định kỳ kiểm tra, chụp ảnh, chấm điểm và đánh giá các Phòng/ban
Đặt vé máy bay, khách sạn, vé xe khách... cho Ban lãnh đạo/ Đối tác (do BLĐ chỉ định) hoặc CBCNV đi công tác.
Giám sát triển khai thực hiện các Quy trình/Quy định về Hành chính.
Thống kê, phân tích, quản lý và báo cáo các chi phí Hành chính
Hậu cần các sự kiện, khánh tiết: đặt hoa, quà trong các dịp sinh nhật, hội họp, tổng kết...
Quản lý tình trạng chấm công nhân sự phòng Hành chính.
Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ hành chính cho chi nhánh/trung tâm;
Tổ chức thực hiện và quản lý và lưu trữ các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư;
Tổ chức, bố trí, sắp xếp phân công công việc cho lái xe đảm bảo đúng phân cấp lãnh đạo, đúng địa điềm, đúng thời điểm, đúng tiến trình;
Điều phối xử lý các tình huống phát sinh, các rủi ro về con người, phương tiện, hàng hóa lên phương án kiểm soát rủi ro.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm Hành chính, Trưởng phòng Hành chính, GĐ khối HCNS và Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1) Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc;
2) Kỹ năng giao tiếp, đàm phán;
3) Kỹ năng làm việc theo nhóm;
4) Có khả năng tiếp cận, học hỏi, nắm bắt kiến thức, vấn đề mới;
1) Trung thực, tận tâm, quan tâm đến chi tiết từng công việc
2) Nhanh nhẹn, tháo vác, nhiệt tình, đam mê công việc.
3) Tính cách cởi mở, chu đáo, chan hòa với mọi người
4) Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có quy củ, có tư duy khoa học và đầu óc sắp xếp.
5) Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc
1) Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 28 - 40 tuổi.
2) Có sức khỏe tốt để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp VPP, đồng phục hoặc máy tính văn phòng (nếu có) phục vụ công việc. Làm việc tại văn phòng công ty và đi công tác theo yêu cầu công việc theo lịch công tác được BLĐ phê duyệt. Làm việc bên ngoài: Làm việc với cơ quan chức năng theo nhiệm vụ được giao, đối tác, khách hàng của Công ty;
Được cấp VPP, đồng phục hoặc máy tính văn phòng (nếu có) phục vụ công việc.
Làm việc tại văn phòng công ty và đi công tác theo yêu cầu công việc theo lịch công tác được BLĐ phê duyệt.
Làm việc bên ngoài: Làm việc với cơ quan chức năng theo nhiệm vụ được giao, đối tác, khách hàng của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

