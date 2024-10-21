Tuyển Hành chính Công Ty TNHH Luật Bình Giã làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1- Thực hiện các công việc liên quan đến các nghiệp vụ:

- Lễ tân và đón tiếp khách hàng

- Văn thư, lưu trữ

- Hành chính nhân sự và quản trị văn phòng

- Kế toán nội bộ.

2- Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 23 đến 40.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có nghiệp vụ kế toán

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình và giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Luật Bình Giã Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, Tết.

- Được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước.

- Cơ hội phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Luật Bình Giã

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin