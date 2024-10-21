Tuyển Hành chính Công Ty TNHH Luật Bình Giã làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty TNHH Luật Bình Giã
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1- Thực hiện các công việc liên quan đến các nghiệp vụ:
- Lễ tân và đón tiếp khách hàng
- Văn thư, lưu trữ
- Hành chính nhân sự và quản trị văn phòng
- Kế toán nội bộ.
2- Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 23 đến 40.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có nghiệp vụ kế toán
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình và giao tiếp tốt.
Tại Công Ty TNHH Luật Bình Giã Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, Tết.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước.
- Cơ hội phát triển cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Luật Bình Giã
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
