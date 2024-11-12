Tuyển Nhân Viên Hành Chính Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
- Hà Nội: Số 20h2 ngõ 6, Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Tuyển dụng nhân sự (70%)
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng.
Sàng lọc CV theo yêu mô tả công việc của từng vị trí
Phỏng vấn sơ loại, hẹn phỏng vấn và thực hiện tiếp đón ứng viên tới phỏng vấn
Đề xuất các giải pháp đăng tin phù hơp với từng vị trí cần tuyển dụng, với từng thời điểm tuyển dụng
Đào tạo hội nhập nhân sự mới, phổ biến nội quy và văn hóa doanh nghiệp. Theo sát nhân sự trong quá trình làm việc.
Theo dõi và đánh giá các biến động về nhân sự, kịp thời đưa ra giải pháp và đề xuất với Trưởng phòng và BGĐ. Giải quyết các vấn đề liên quan tuyển dụng.
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty qua các kênh truyền thống và online.
2.Hành chính: (20%)
Hỗ trợ các công việc chung: tổ chức sự kiện, hoạt động chung của công ty
Thực hiện báo cáo công việc theo quy định
3.Các công việc khác do Trưởng phòng và Ban Giám đốc yêu cầu: (10%)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực, có kinh nghiệm trong tuyển dụng và đào tạo nhân sự, truyền thông nội bộ.
Ứng viên có ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương.
Có kỹ năng sàng lọc đánh giá hồ sơ ứng viên
Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc tốt
Chịu được áp lực cao, hoàn thành công việc trong thời hạn quy định
Linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh
Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh
Review tăng lương 1 lần/năm
