Tuyển Nhân Viên Hành Chính Tuyển Dụng thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
- Hà Nội: Tầng 2, Toà N03
- T03 Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu
1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt của các phòng/đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng trình TPNS phê duyệt.
- Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng: Đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng, phối hợp với các phòng/đơn vị tổ chức phỏng vấn lựa chọn ứng viên.
- Lập danh sách ứng viên trúng tuyển, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị thư mời nhận việc/hợp đồng thử việc & thực hiện thủ tục tiếp nhận cho ứng viên trúng tuyển.
- Xây dựng dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng.
- Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ tuần/tháng/quý/năm theo quy định.
2. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng & tạo nguồn
- Phụ trách phát triển thương hiệu tuyển dụng bao gồm lên kế hoạch, triển khai kế hoạch tạo nguồn, quản lý nguồn dữ liệu ứng viên đầu vào.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Truyền thông nội bộ, Marketing) xây dựng và triển khai truyền thông thông qua các hoạt động quảng cáo trên các kênh online và offline.
- Hỗ trợ TPNS trong công tác thiết lập mối quan hệ và tổ chức các chương trình hợp tác với các trường đại học, cao đẳng ... nhằm tạo nguồn ứng viên cho Công ty.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng:
- Kỹ năng sàng lọc tìm kiếm ứng viên.
- Kỹ năng phỏng vấn đánh giá ứng viên.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán thương lượng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI