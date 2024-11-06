Tuyển Nhân Viên Hành Chính Tuyển Dụng thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Hành Chính Tuyển Dụng thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Toà N03

- T03 Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt của các phòng/đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng trình TPNS phê duyệt.

- Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng: Đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng, phối hợp với các phòng/đơn vị tổ chức phỏng vấn lựa chọn ứng viên.

- Lập danh sách ứng viên trúng tuyển, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị thư mời nhận việc/hợp đồng thử việc & thực hiện thủ tục tiếp nhận cho ứng viên trúng tuyển.

- Xây dựng dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng.

- Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ tuần/tháng/quý/năm theo quy định.

2. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng & tạo nguồn

- Phụ trách phát triển thương hiệu tuyển dụng bao gồm lên kế hoạch, triển khai kế hoạch tạo nguồn, quản lý nguồn dữ liệu ứng viên đầu vào.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Truyền thông nội bộ, Marketing) xây dựng và triển khai truyền thông thông qua các hoạt động quảng cáo trên các kênh online và offline.

- Hỗ trợ TPNS trong công tác thiết lập mối quan hệ và tổ chức các chương trình hợp tác với các trường đại học, cao đẳng ... nhằm tạo nguồn ứng viên cho Công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học thuộc ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý nhân sự, Kinh tế lao động hoặc các ngành tương đương.
• Kỹ năng:

- Kỹ năng sàng lọc tìm kiếm ứng viên.

- Kỹ năng phỏng vấn đánh giá ứng viên.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán thương lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận và chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C5 P94 Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

