Tuyển Nhân Viên Hành Chính Tuyển Dụng thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng



- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt của các phòng/đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng trình TPNS phê duyệt.



- Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng: Đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng, phối hợp với các phòng/đơn vị tổ chức phỏng vấn lựa chọn ứng viên.



- Lập danh sách ứng viên trúng tuyển, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị thư mời nhận việc/hợp đồng thử việc & thực hiện thủ tục tiếp nhận cho ứng viên trúng tuyển.



- Xây dựng dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng.



- Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ tuần/tháng/quý/năm theo quy định.



2. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng & tạo nguồn



- Phụ trách phát triển thương hiệu tuyển dụng bao gồm lên kế hoạch, triển khai kế hoạch tạo nguồn, quản lý nguồn dữ liệu ứng viên đầu vào.



- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Truyền thông nội bộ, Marketing) xây dựng và triển khai truyền thông thông qua các hoạt động quảng cáo trên các kênh online và offline.



- Hỗ trợ TPNS trong công tác thiết lập mối quan hệ và tổ chức các chương trình hợp tác với các trường đại học, cao đẳng ... nhằm tạo nguồn ứng viên cho Công ty.