Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo NGỌC PHỈ ( TEE STARS ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại NGỌC PHỈ ( TEE STARS )
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Làm Việc Tại KDC Himlam Phú Đông số 20/1 Trần Thị Vững, Linh Tây (An Bình), Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Ngành: Print on demand (POD)
-Cập nhật Sản phẩm và xử lý đơn hàng lên các sàng thương mại điện tử (Amazon, Ebay, Etsy )
- Nhập số liệu, nhập đơn hàng theo sự phân công của Quản lý
- Công việc trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ
- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo cụ thể
- Sử dụng Vi tính thành thạo (Word, Excel )
- Biết Photoshop cơ bản
- Học thương mại điện tử thích hành chính văn phòng là 1 lợi thế
- Biết Tiếng Anh Tốt (TOEIC từ 600 hoặc tương đương)
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thật thà và làm việc lâu dài
Tại NGỌC PHỈ ( TEE STARS ) Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Khởi điểm 7tr-10tr + BHXH + thưởng cuối năm, Lương Tháng 13 - Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, Đầy đủ các chế độ đãi ngộ.
- Lương Khởi điểm 7tr-10tr + BHXH + thưởng cuối năm, Lương Tháng 13
- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, Đầy đủ các chế độ đãi ngộ.
- Được tiếp xúc và đào tạo về trí tuệ nhân tạo (ChatGPT, Mind map ........)
- CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN CỰC KÝ TỐT CHO CÁC BẠN XUẤT SẮC
- Thời gian làm việc : 7h45 - 16h45 từ thứ 2 đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGỌC PHỈ ( TEE STARS )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
