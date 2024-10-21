Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo NGỌC PHỈ ( TEE STARS ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Làm Việc Tại KDC Himlam Phú Đông số 20/1 Trần Thị Vững, Linh Tây (An Bình), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Ngành: Print on demand (POD)

-Cập nhật Sản phẩm và xử lý đơn hàng lên các sàng thương mại điện tử (Amazon, Ebay, Etsy )

- Nhập số liệu, nhập đơn hàng theo sự phân công của Quản lý

- Công việc trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo cụ thể

- Sử dụng Vi tính thành thạo (Word, Excel )

- Biết Photoshop cơ bản

- Học thương mại điện tử thích hành chính văn phòng là 1 lợi thế

- Biết Tiếng Anh Tốt (TOEIC từ 600 hoặc tương đương)

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thật thà và làm việc lâu dài

Tại NGỌC PHỈ ( TEE STARS ) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Khởi điểm 7tr-10tr + BHXH + thưởng cuối năm, Lương Tháng 13 - Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, Đầy đủ các chế độ đãi ngộ.

- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, Đầy đủ các chế độ đãi ngộ.

- Được tiếp xúc và đào tạo về trí tuệ nhân tạo (ChatGPT, Mind map ........)

- CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN CỰC KÝ TỐT CHO CÁC BẠN XUẤT SẮC

- Thời gian làm việc : 7h45 - 16h45 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGỌC PHỈ ( TEE STARS )

