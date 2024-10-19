Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH NEWLIV làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25, ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

• Tìm kiếm và khai thác thông tin cho thuê BĐS

• Quản lý, cập nhật thông tin

• Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

• Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

• Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

• Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH NEWLIV Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

• Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWLIV

