Tuyển Nhân Viên Hiện Trường Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nội Bài, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Giao, nhận chứng từ xuất nhập khẩu.

- Nhận kế hoạch hàng xuất từ bộ phận văn phòng, in tem nhãn, dán nhãn, xử lý hàng hóa với các bên liên quan (kho hàng cân, đo, bàn giao tờ cân, thanh toán chi phí, thanh lý tờ khai...)

- Tiếp nhận hàng (unload, kiểm tra tình trạng hàng hóa, bao bì, nhãn, mark)

- Làm chứng từ hàng xuất, nhập số liệu vào hệ thống phần mềm, nộp HAWB, Manifest, Phiếu cân...cho co-load/ hãng bay, gửi Pre-alert cho đại lý nước ngoài.

- Nhận kế hoạch hàng nhập từ bộ phận văn phòng, lấy chứng từ D/O từ co-loader, phát lệnh D/O cho khách hàng. Sắp xếp làm thủ tục giám sát hàng hóa lấy hàng với hải quan.

- Liên hệ nhà xe điều xe giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

- Làm thủ tục khai báo hải quan (nếu có) để thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu như kiểm tra chất lượng, kiểm dịch...tùy theo yêu cầu của từng lô hàng (nếu có)

- Xử lý các tình huống phát sinh và thông báo thông tin chi tiết cho bộ phận có liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận, chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: giới tính nam, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên, độ tuổi từ 20-40 tuổi.

- Ưu tiên người Sóc Sơn/ Đông Anh, Hà nội.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí giao nhận hiện trường tại các công ty Forwarder.

- Nhanh nhẹn, thật thà, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH KJTT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Các khoản thưởng tháng 13, thưởng vào các dịp lễ, tết...

- Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH,BHYT, BHTN)

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KJTT Việt Nam

