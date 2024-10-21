Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, đóng gói hồ sơ dự thầu, hợp đồng.

- Theo dõi và cập nhật kết quả sau khi nộp hồ sơ.

- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc làm hồ sơ dự thầu và thực hiện làm thầu hàng năm cho các bệnh viện theo đúng tiến độ.

- Liên hệ khách hàng, bệnh viện để xử lý các công việc liên quan đến thầu, hợp đồng.

- Theo dõi, cập nhật thông tin về các gói thầu.

- Chuẩn bị hồ sơ làm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của quản lý

- Các công việc khác có liên quan đến hoạt động thầu của công ty.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên.

- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, chịu khó, kỹ tính.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm thầu mảng Hóa chất - Xét nghiệm, Vật tư y tế.

- Độ tuổi: Từ 20-39.

- Giới tính: Nam/nữ.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

- Chuyên ngành: Dược, Sinh học, Y tế, Thư ký, Hành chánh.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-14tr, được xem xét tăng mỗi năm.

- Thưởng: KPIs, lương tháng 13, tết âm lịch và các ngày lễ khác.

- Được tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do Công ty tổ chức.

- Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.

- Được tham gia các chương trình, sự kiện lớn, du lịch hằng năm của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ bảo hiểm sức khỏe khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín

