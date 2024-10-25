Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ Thầu thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling
- Hà Nội: Tòa nhà FLC, 418 Quang Trung, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá Hồ sơ mời thầu;
Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu: Soạn thảo Hồ sơ dự thầu; Bảo lãnh (kết hợp Phòng Kế toán); nhân sự chủ chốt; hợp đồng tương tự; xin báo giá; Catalog thiết bị; các giấy tờ liên quan đến mua sắm thiết bị: ISO, cam kết của nhà sản xuất và các tài liệu liên quan của Hồ sơ dự thầu.
Nộp Hồ sơ dự thầu trên muasamcong và lưu trữ Hồ sơ dự thầu theo quy định của Công ty;
Theo dõi, cập nhập kết quả đấu thầu.
Soạn thảo Công văn, tài liệu...có liên quan đến quá trình đấu thầu , thực hiện dự án của Công ty;
Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đấu thầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá Hồ sơ mời thầu;
Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu: Soạn thảo Hồ sơ dự thầu; Bảo lãnh (kết hợp Phòng Kế toán); nhân sự chủ chốt; hợp đồng tương tự; xin báo giá; Catalog thiết bị; các giấy tờ liên quan đến mua sắm thiết bị: ISO, cam kết của nhà sản xuất và các tài liệu liên quan của Hồ sơ dự thầu.
Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu:
Nộp Hồ sơ dự thầu trên muasamcong và lưu trữ Hồ sơ dự thầu theo quy định của Công ty; Theo dõi, cập nhập kết quả đấu thầu.
Soạn thảo Công văn, tài liệu...có liên quan đến quá trình đấu thầu , thực hiện dự án của Công ty;
Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đấu thầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm trong công việc tương tự.
Trung thực, năng động, trách nhiệm với công việc
Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý thời gian, tiến độ công việc
Am hiểu luật đấu thầu, xây dựng có liên quan
Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 9-12tr + thưởng Dự án (Theo kinh nghiệm và năng lực)
Thời gian làm việc: từ 9h00 đến 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động và quy chế Công ty
Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, mục tiêu & lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI