Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm báo giá để nộp các Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên. Lưu trữ và làm hồ sơ sản phẩm để nộp Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên. Theo dõi và tìm kiếm hồ sơ thầu.
Làm báo giá để nộp các Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên.
Lưu trữ và làm hồ sơ sản phẩm để nộp Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên.
Theo dõi và tìm kiếm hồ sơ thầu.
Lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu. Soạn thảo hồ sơ thầu và đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu Cập nhật, theo dõi kết quả dự thầu Phối hợp với kế toán theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán ...
Lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu.
Soạn thảo hồ sơ thầu và đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu
Cập nhật, theo dõi kết quả dự thầu
Phối hợp với kế toán theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành dược, y tế, các chuyên ngành có liên quan Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu tốt Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo văn bản Cẩn thận, tỉ mỉ, có tính tổ chức cao Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy trình đấu thầu và lĩnh vực dược phẩm, y tế
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành dược, y tế, các chuyên ngành có liên quan
dược, y tế
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu tốt
Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo văn bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tính tổ chức cao
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy trình đấu thầu và lĩnh vực dược phẩm, y tế
dược phẩm, y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp Lễ, Tết Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm, y tế Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch theo chương trình chung Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp Lễ, Tết
Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm, y tế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch theo chương trình chung
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, NV1-6, Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57, Tổng cục V, Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

