Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm báo giá để nộp các Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên. Lưu trữ và làm hồ sơ sản phẩm để nộp Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên. Theo dõi và tìm kiếm hồ sơ thầu.

Lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu. Soạn thảo hồ sơ thầu và đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu Cập nhật, theo dõi kết quả dự thầu Phối hợp với kế toán theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành dược, y tế, các chuyên ngành có liên quan Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu tốt Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo văn bản Cẩn thận, tỉ mỉ, có tính tổ chức cao Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy trình đấu thầu và lĩnh vực dược phẩm, y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp Lễ, Tết Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm, y tế Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch theo chương trình chung Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

