Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ Thầu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 18TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm báo giá để nộp các Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên.
Lưu trữ và làm hồ sơ sản phẩm để nộp Bệnh viện theo yêu cầu của cấp trên.
Theo dõi và tìm kiếm hồ sơ thầu.
Lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu. Soạn thảo hồ sơ thầu và đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu Cập nhật, theo dõi kết quả dự thầu Phối hợp với kế toán theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán ...
Lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu.
Soạn thảo hồ sơ thầu và đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu
Cập nhật, theo dõi kết quả dự thầu
Phối hợp với kế toán theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành dược, y tế, các chuyên ngành có liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu tốt
Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo văn bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tính tổ chức cao
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy trình đấu thầu và lĩnh vực dược phẩm, y tế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp Lễ, Tết
Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm, y tế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch theo chương trình chung
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
