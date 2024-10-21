Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lập hồ sơ biện pháp lắp dựng phần kết cấu Thép và Bao che các dự án Nhà xưởng.
Hỗ trợ lập hồ sơ biện pháp cho công tác đấu thầu.
Hồ sơ biện pháp bao gồm:
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Có hiểu biết về các chi tiết, cấu tạo của nhà thép Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, biết sử dụng phần mềm 3D là lợi thế. Có kinh nghiệm ít nhất từ 1-2 năm trong lĩnh vực kết cấu thép Thành thạo Tin học văn phòng (Word, Exel, Project) Chịu được áp lực công việc. Thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 9.000.000 vnđ đến 15.000.000 vnđ/ tháng hoặc cao hơn theo năng suất Lương tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, đảm bảo tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Du lịch và các hoạt động teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
