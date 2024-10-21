Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hồ sơ biện pháp bao gồm:
Lập hồ sơ biện pháp lắp dựng phần kết cấu Thép và Bao che các dự án Nhà xưởng.
Hỗ trợ lập hồ sơ biện pháp cho công tác đấu thầu.
Hồ sơ biện pháp bao gồm:
+ Bản vẽ biện pháp thi công
+ Thuyết minh biện pháp thi công
+ Tiến độ biện pháp thi công
Lập hồ sơ thanh toán giai đoạn, quyết toán dự án.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Có hiểu biết về các chi tiết, cấu tạo của nhà thép Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, biết sử dụng phần mềm 3D là lợi thế. Có kinh nghiệm ít nhất từ 1-2 năm trong lĩnh vực kết cấu thép Thành thạo Tin học văn phòng (Word, Exel, Project) Chịu được áp lực công việc. Thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng
Có hiểu biết về các chi tiết, cấu tạo của nhà thép
Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, biết sử dụng phần mềm 3D là lợi thế.
Có kinh nghiệm ít nhất từ 1-2 năm trong lĩnh vực kết cấu thép
Thành thạo Tin học văn phòng (Word, Exel, Project)
Chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9.000.000 vnđ đến 15.000.000 vnđ/ tháng hoặc cao hơn theo năng suất Lương tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, đảm bảo tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Du lịch và các hoạt động teambuilding.
Mức lương từ 9.000.000 vnđ đến 15.000.000 vnđ/ tháng hoặc cao hơn theo năng suất
Lương tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, đảm bảo tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Du lịch và các hoạt động teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CT4 Vimeco Nguyễn Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

