Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập hồ sơ biện pháp lắp dựng phần kết cấu Thép và Bao che các dự án Nhà xưởng. Hỗ trợ lập hồ sơ biện pháp cho công tác đấu thầu. Hồ sơ biện pháp bao gồm:

Lập hồ sơ biện pháp lắp dựng phần kết cấu Thép và Bao che các dự án Nhà xưởng.

Hỗ trợ lập hồ sơ biện pháp cho công tác đấu thầu.

Hồ sơ biện pháp bao gồm:

+ Bản vẽ biện pháp thi công

+ Thuyết minh biện pháp thi công

+ Tiến độ biện pháp thi công

Lập hồ sơ thanh toán giai đoạn, quyết toán dự án.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Có hiểu biết về các chi tiết, cấu tạo của nhà thép Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, biết sử dụng phần mềm 3D là lợi thế. Có kinh nghiệm ít nhất từ 1-2 năm trong lĩnh vực kết cấu thép Thành thạo Tin học văn phòng (Word, Exel, Project) Chịu được áp lực công việc. Thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng

Có hiểu biết về các chi tiết, cấu tạo của nhà thép

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, biết sử dụng phần mềm 3D là lợi thế.

Có kinh nghiệm ít nhất từ 1-2 năm trong lĩnh vực kết cấu thép

Thành thạo Tin học văn phòng (Word, Exel, Project)

Chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9.000.000 vnđ đến 15.000.000 vnđ/ tháng hoặc cao hơn theo năng suất Lương tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, đảm bảo tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Du lịch và các hoạt động teambuilding.

Mức lương từ 9.000.000 vnđ đến 15.000.000 vnđ/ tháng hoặc cao hơn theo năng suất

Lương tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, đảm bảo tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Du lịch và các hoạt động teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin