Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, Lô E Tòa nhà Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Nhận danh sách khách hàng của công ty qua hệ thống (Data có sẵn) Nhắc nhỡ khách hàng các khoản phí quá hạn, nhằm hỗ trợ thông tin thanh toán khoản vay cho khách hàng Hỗ trợ các thắc mắc của khách hàng về hợp đồng tín dụng quá hạn thanh toán. Theo dõi quá trình thanh toán đúng lộ trình và cập nhật thông tin liên lạc mới của khách hàng vào hệ thống Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và theo quy định của công ty

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo léo, linh hoạt Kiên trì, chịu khó, Có trách nhiệm trong công việc

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.200.000 - 15.00.000 + hoa hồng, thưởng ( thử việc 100% lương)

- Thu nhập từ 20 Triệu – 25/Triệu Tháng

- Ký HĐLĐ chính thức ngay sau khi nhận việc

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước sau khi nhận việc.

- Bảo hiểm Tai nạn Bảo Việt 24/24, Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết.

- Thời gian làm việc giờ hành chính ( không tăng ca, không áp KPI) off 1 ngày trong tuần

- Thưởng các chương trình thi đua, sinh nhật.

- Làm việc tại văn phòng công ty, được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận,...(4-6 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

