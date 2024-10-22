Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Lô E Tòa nhà Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Nhận danh sách khách hàng của công ty qua hệ thống (Data có sẵn)
Nhắc nhỡ khách hàng các khoản phí quá hạn, nhằm hỗ trợ thông tin thanh toán khoản vay cho khách hàng
Hỗ trợ các thắc mắc của khách hàng về hợp đồng tín dụng quá hạn thanh toán.
Theo dõi quá trình thanh toán đúng lộ trình và cập nhật thông tin liên lạc mới của khách hàng vào hệ thống
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và theo quy định của công ty
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo léo, linh hoạt
Kiên trì, chịu khó,
Có trách nhiệm trong công việc
Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 20 Triệu – 25/Triệu Tháng
- Ký HĐLĐ chính thức ngay sau khi nhận việc
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước sau khi nhận việc.
- Bảo hiểm Tai nạn Bảo Việt 24/24, Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết.
- Thời gian làm việc giờ hành chính ( không tăng ca, không áp KPI) off 1 ngày trong tuần
- Thưởng các chương trình thi đua, sinh nhật.
- Làm việc tại văn phòng công ty, được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận,...(4-6 tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
