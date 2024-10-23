Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Block E, Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên lạc với KH qua điện thoại thông báo tình trạng hợp đồng (data công ty cấp)
Hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn
Cập nhật thông tin lên hệ thống CSKH
Thực hiện các bước nghiệp vụ chăm sóc khách sau đó qua các định kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phải có kinh nghiệm về mảng dịch vụ khách hàng như: tư vấn, cskh, call,...
Kỹ năng trao đổi, đàm phán, cskh
Biết cơ bản về tin học văn phòng
Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Bonus+ Thưởng doanh số (Không bị trừ bởi KPI)
THỬ VIỆC NHẬN 100% LƯƠNG
Được tham gia bảo hiểm: BHXH,BHYT,... đầy đủ ngay khi vào làm trước 10 tây
Thưởng Tết, Lễ, Tháng 13,...
Làm từ 8h-17h, Off 1 ngày trong tuần
Lộ trình thăng tiến từ 4 - 6 tháng tùy năng lực nhân viên lên Leader, Sup,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
