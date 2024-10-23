Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý hợp đồng dịch vụ: Thực hiện việc soạn thảo, quản lý và lưu trữ Hợp đồng, Phụ lục và Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát với khách hàng. Quản lý chính sách giá và thông tin khách hàng: Nhập liệu và quản lý các chính sách giá bán, thông tin bán hàng, và tác nghiệp liên quan đến mã khách hàng, đảm bảo thông tin luôn chính xác và cập nhật. Hỗ trợ bưu cục: Hỗ trợ các bưu cục trong việc khởi tạo mã khách hàng mới, điều chỉnh thông tin khách hàng hiện tại, và cập nhật chính sách giá phù hợp với từng khách hàng hoặc điều kiện kinh doanh. Cung cấp tài liệu hỗ trợ bán hàng: Chuẩn bị và cung cấp các tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động đấu thầu và quy trình bán hàng để hỗ trợ các bộ phận khác khi cần. Thiết lập giá và dịch vụ gia tăng (DVGT): Thực hiện các công việc liên quan đến việc thiết lập và điều chỉnh giá, đồng thời triển khai các dịch vụ gia tăng theo yêu cầu của khách hàng hoặc đối tác. Quản lý quy trình bàn giao mã khách hàng: Quản lý và duyệt các phiếu tách, chuyển và bàn giao mã khách hàng giữa các bưu cục. Thực hiện các công việc khác được giao. Mức lương: Từ 7.500.000 đồng/tháng
Quản lý hợp đồng dịch vụ: Thực hiện việc soạn thảo, quản lý và lưu trữ Hợp đồng, Phụ lục và Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát với khách hàng.
Quản lý hợp đồng dịch vụ:
Quản lý chính sách giá và thông tin khách hàng: Nhập liệu và quản lý các chính sách giá bán, thông tin bán hàng, và tác nghiệp liên quan đến mã khách hàng, đảm bảo thông tin luôn chính xác và cập nhật.
Quản lý chính sách giá và thông tin khách hàng:
Hỗ trợ bưu cục: Hỗ trợ các bưu cục trong việc khởi tạo mã khách hàng mới, điều chỉnh thông tin khách hàng hiện tại, và cập nhật chính sách giá phù hợp với từng khách hàng hoặc điều kiện kinh doanh.
Hỗ trợ bưu cục:
Cung cấp tài liệu hỗ trợ bán hàng: Chuẩn bị và cung cấp các tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động đấu thầu và quy trình bán hàng để hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.
Cung cấp tài liệu hỗ trợ bán hàng:
Thiết lập giá và dịch vụ gia tăng (DVGT): Thực hiện các công việc liên quan đến việc thiết lập và điều chỉnh giá, đồng thời triển khai các dịch vụ gia tăng theo yêu cầu của khách hàng hoặc đối tác.
Thiết lập giá và dịch vụ gia tăng (DVGT):
Quản lý quy trình bàn giao mã khách hàng: Quản lý và duyệt các phiếu tách, chuyển và bàn giao mã khách hàng giữa các bưu cục.
Quản lý quy trình bàn giao mã khách hàng:
Thực hiện các công việc khác được giao.
Mức lương: Từ 7.500.000 đồng/tháng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên Trình độ chuyên môn: Ưu tiên cử nhân Kinh tế, Ngoại thương, Vận tải Độ tuổi tuyển dụng: 22 – 27. Tính cách: Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc Kinh nghiệm làm việc: 1-2 năm. Kỹ năng:
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
Trình độ chuyên môn: Ưu tiên cử nhân Kinh tế, Ngoại thương, Vận tải
Độ tuổi tuyển dụng: 22 – 27.
Tính cách: Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc
Kinh nghiệm làm việc: 1-2 năm.
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel và Powerpoint Nói/ Viết Tiếng Anh tốt là một lợi thế ( không bắt buộc ) Kỹ năng giao tiếp tốt Làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc. Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành chuyển phát
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel và Powerpoint
Nói/ Viết Tiếng Anh tốt là một lợi thế ( không bắt buộc )
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành chuyển phát

Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7.500.000 Phụ cấp tiền cơm, laptop,... Chính sách lương thưởng hấp dẫn và tăng theo năng lực thực tế; Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan; Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Mức lương: Từ 7.500.000
Phụ cấp tiền cơm, laptop,...
Chính sách lương thưởng hấp dẫn và tăng theo năng lực thực tế;
Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;
Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, Tòa Nhà Samco Building, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

