Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc

Quản lý hợp đồng dịch vụ: Thực hiện việc soạn thảo, quản lý và lưu trữ Hợp đồng, Phụ lục và Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát với khách hàng. Quản lý chính sách giá và thông tin khách hàng: Nhập liệu và quản lý các chính sách giá bán, thông tin bán hàng, và tác nghiệp liên quan đến mã khách hàng, đảm bảo thông tin luôn chính xác và cập nhật. Hỗ trợ bưu cục: Hỗ trợ các bưu cục trong việc khởi tạo mã khách hàng mới, điều chỉnh thông tin khách hàng hiện tại, và cập nhật chính sách giá phù hợp với từng khách hàng hoặc điều kiện kinh doanh. Cung cấp tài liệu hỗ trợ bán hàng: Chuẩn bị và cung cấp các tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động đấu thầu và quy trình bán hàng để hỗ trợ các bộ phận khác khi cần. Thiết lập giá và dịch vụ gia tăng (DVGT): Thực hiện các công việc liên quan đến việc thiết lập và điều chỉnh giá, đồng thời triển khai các dịch vụ gia tăng theo yêu cầu của khách hàng hoặc đối tác. Quản lý quy trình bàn giao mã khách hàng: Quản lý và duyệt các phiếu tách, chuyển và bàn giao mã khách hàng giữa các bưu cục. Thực hiện các công việc khác được giao. Mức lương: Từ 7.500.000 đồng/tháng

Quản lý hợp đồng dịch vụ: Thực hiện việc soạn thảo, quản lý và lưu trữ Hợp đồng, Phụ lục và Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát với khách hàng.

Quản lý chính sách giá và thông tin khách hàng: Nhập liệu và quản lý các chính sách giá bán, thông tin bán hàng, và tác nghiệp liên quan đến mã khách hàng, đảm bảo thông tin luôn chính xác và cập nhật.

Hỗ trợ bưu cục: Hỗ trợ các bưu cục trong việc khởi tạo mã khách hàng mới, điều chỉnh thông tin khách hàng hiện tại, và cập nhật chính sách giá phù hợp với từng khách hàng hoặc điều kiện kinh doanh.

Cung cấp tài liệu hỗ trợ bán hàng: Chuẩn bị và cung cấp các tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động đấu thầu và quy trình bán hàng để hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.

Thiết lập giá và dịch vụ gia tăng (DVGT): Thực hiện các công việc liên quan đến việc thiết lập và điều chỉnh giá, đồng thời triển khai các dịch vụ gia tăng theo yêu cầu của khách hàng hoặc đối tác.

Quản lý quy trình bàn giao mã khách hàng: Quản lý và duyệt các phiếu tách, chuyển và bàn giao mã khách hàng giữa các bưu cục.

Thực hiện các công việc khác được giao.

Mức lương: Từ 7.500.000 đồng/tháng

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
Trình độ chuyên môn: Ưu tiên cử nhân Kinh tế, Ngoại thương, Vận tải
Độ tuổi tuyển dụng: 22 – 27.
Tính cách: Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc
Kinh nghiệm làm việc: 1-2 năm.
Kỹ năng:

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

Trình độ chuyên môn: Ưu tiên cử nhân Kinh tế, Ngoại thương, Vận tải

Độ tuổi tuyển dụng: 22 – 27.

Tính cách: Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc

Kinh nghiệm làm việc: 1-2 năm.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel và Powerpoint Nói/ Viết Tiếng Anh tốt là một lợi thế ( không bắt buộc ) Kỹ năng giao tiếp tốt Làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc. Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành chuyển phát

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel và Powerpoint

Nói/ Viết Tiếng Anh tốt là một lợi thế ( không bắt buộc )

Kỹ năng giao tiếp tốt

Làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành chuyển phát

Phụ cấp tiền cơm, laptop,...
Chính sách lương thưởng hấp dẫn và tăng theo năng lực thực tế;
Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;
Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Mức lương: Từ 7.500.000

Phụ cấp tiền cơm, laptop,...

Chính sách lương thưởng hấp dẫn và tăng theo năng lực thực tế;

Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;

Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến

