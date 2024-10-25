Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh thực hiện các giao dịch bán hàng Thực hiện công tác theo dõi, thống kê báo cáo tổng hợp thông tin khách hàng Thực hiện soạn thảo hợp đồng và quản lý hợp đồng mua bán xe Thực hiện lên báo cáo doanh số kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm Hỗ trợ kinh doanh trong chương trình sự kiện bàn giao xe, tư vấn khách hàng tại showroom Hỗ trợ công tác hành chính nhân sự tại văn phòng Các công việc khác theo sự phân công

Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh thực hiện các giao dịch bán hàng

Thực hiện công tác theo dõi, thống kê báo cáo tổng hợp thông tin khách hàng

Thực hiện soạn thảo hợp đồng và quản lý hợp đồng mua bán xe

Thực hiện lên báo cáo doanh số kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm

Hỗ trợ kinh doanh trong chương trình sự kiện bàn giao xe, tư vấn khách hàng tại showroom

Hỗ trợ công tác hành chính nhân sự tại văn phòng

Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác sale admin Kỹ năng excel, tổng hợp thông tin báo cáo tốt Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác sale admin

Kỹ năng excel, tổng hợp thông tin báo cáo tốt

Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) Thì Được Hưởng Những Gì

- Gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp.

- Nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định nhà nước

- Thưởng nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin