Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
- Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh thực hiện các giao dịch bán hàng
Thực hiện công tác theo dõi, thống kê báo cáo tổng hợp thông tin khách hàng
Thực hiện soạn thảo hợp đồng và quản lý hợp đồng mua bán xe
Thực hiện lên báo cáo doanh số kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm
Hỗ trợ kinh doanh trong chương trình sự kiện bàn giao xe, tư vấn khách hàng tại showroom
Hỗ trợ công tác hành chính nhân sự tại văn phòng
Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác sale admin
Kỹ năng excel, tổng hợp thông tin báo cáo tốt
Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc
Có khả năng chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định nhà nước
- Thưởng nhân viên xuất sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
