Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Hỗ trợ, tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp (liên quan đến kĩ thuật) Phối hợp với phòng kinh doanh triển khai các dự án của khách hàng. Xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng. Gặp gỡ khách hàng (khi có phát sinh trong dự án). Tham gia nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm.
Hỗ trợ, tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp (liên quan đến kĩ thuật)
Phối hợp với phòng kinh doanh triển khai các dự án của khách hàng.
Xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng.
Gặp gỡ khách hàng (khi có phát sinh trong dự án).
Tham gia nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam 1999 - 1985 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kĩ thuật Kinh nghiệm về kỹ thuật tối thiểu 2 năm Ưu tiên nếu ứng viên đã có kinh nghiệm về hóa chất, nhựa kỹ thuật Sử dụng tốt tin học văn phòng Giao tiếp tốt
Nam
1999 - 1985
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kĩ thuật
Kinh nghiệm về kỹ thuật tối thiểu 2 năm
Ưu tiên nếu ứng viên đã có kinh nghiệm về hóa chất, nhựa kỹ thuật
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Lương khởi điểm: 11.000.000 – 13.000.000/tháng (deal theo kinh nghiệm, năng lực). Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), gửi xe tháng (90k/tháng), phụ cấp gửi xe sau giờ hành chính. Thiết bị làm việc được cấp: Laptop, điện thoại bàn. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Vị trí có cơ hội thăng tiến Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN. 12 ngày phép năm, các ngày nghỉ có lương theo quy định của nhà nước Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước. Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ Tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm. Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, theo năm
Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Lương khởi điểm: 11.000.000 – 13.000.000/tháng (deal theo kinh nghiệm, năng lực).
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), gửi xe tháng (90k/tháng), phụ cấp gửi xe sau giờ hành chính.
Thiết bị làm việc được cấp: Laptop, điện thoại bàn.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Vị trí có cơ hội thăng tiến
Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN.
12 ngày phép năm, các ngày nghỉ có lương theo quy định của nhà nước
Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.
Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ
Tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm.
Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, theo năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

