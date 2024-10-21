Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Hỗ trợ, tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp (liên quan đến kĩ thuật)
Phối hợp với phòng kinh doanh triển khai các dự án của khách hàng.
Xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng.
Gặp gỡ khách hàng (khi có phát sinh trong dự án).
Tham gia nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
1999 - 1985
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kĩ thuật
Kinh nghiệm về kỹ thuật tối thiểu 2 năm
Ưu tiên nếu ứng viên đã có kinh nghiệm về hóa chất, nhựa kỹ thuật
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Lương khởi điểm: 11.000.000 – 13.000.000/tháng (deal theo kinh nghiệm, năng lực).
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), gửi xe tháng (90k/tháng), phụ cấp gửi xe sau giờ hành chính.
Thiết bị làm việc được cấp: Laptop, điện thoại bàn.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Vị trí có cơ hội thăng tiến
Xét tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN.
12 ngày phép năm, các ngày nghỉ có lương theo quy định của nhà nước
Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.
Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ
Tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm.
Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, theo năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
