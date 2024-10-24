Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Liên hệ (call) giới thiệu thông tin chương trình, lợi ích khi tham gia Seller Affiliate và hỗ trợ đăng ký cho Nhà bán hàng (Seller) có nhu cầu tham gia. Hỗ trợ Seller đăng kí tham gia, cập nhật các thông tin liên quan đến chương trình. Hướng dẫn Seller thao tác, tham gia những chương trình dành riêng cho seller Call/ Gửi email/ Nhắn tin cho Seller mỗi tháng về: Ưu đãi hằng tháng, voucher dành riêng cho seller ... theo yêu cầu từ phía đối tác. Đảm bảo đạt chỉ tiêu về KP được đề ra.

Liên hệ (call) giới thiệu thông tin chương trình, lợi ích khi tham gia Seller Affiliate và hỗ trợ đăng ký cho Nhà bán hàng (Seller) có nhu cầu tham gia.

Hỗ trợ Seller đăng kí tham gia, cập nhật các thông tin liên quan đến chương trình.

Hướng dẫn Seller thao tác, tham gia những chương trình dành riêng cho seller

Call/ Gửi email/ Nhắn tin cho Seller mỗi tháng về: Ưu đãi hằng tháng, voucher dành riêng cho seller ... theo yêu cầu từ phía đối tác.

Đảm bảo đạt chỉ tiêu về KP được đề ra.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp trở lên, độ tuổi không quá 30. Có kỹ năng sử dụng các trình duyệt Internet Có kinh nghiệm Telesales, chăm sóc khách hàng, ... hoặc tự tin giao tiếp với khách hàng. Hiểu biết về sàn TMĐT SHOPEE và sử dụng các trang Mạng xã hội (Facebook, TikTok, instagram) Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt và có tinh thần cầu tiến trong công việc. Giọng nói dễ nghe, không quá nặng vùng miền và Không vướng bận công việc, việc học. Chịu được áp lực công việc. Từ 09:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật (cố định). Nghỉ giữa ca 60 phút/ca. Địa điểm làm việc: 82 - 84 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Trình độ Trung cấp trở lên, độ tuổi không quá 30.

Có kỹ năng sử dụng các trình duyệt Internet

Có kinh nghiệm Telesales, chăm sóc khách hàng, ... hoặc tự tin giao tiếp với khách hàng.

Hiểu biết về sàn TMĐT SHOPEE và sử dụng các trang Mạng xã hội (Facebook, TikTok, instagram)

Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Giọng nói dễ nghe, không quá nặng vùng miền và Không vướng bận công việc, việc học.

Chịu được áp lực công việc.

Từ 09:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật (cố định).

Nghỉ giữa ca 60 phút/ca.

Địa điểm làm việc: 82 - 84 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.Thu nhập: 6.000.000 – 9.000.000/tháng (LCB + KPI + Phụ cấp khác). Hỗ trợ chi phí học việc: 200,000đ/ngày. Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10,000đ/ngày (sau khi nhận việc) Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức. Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty). Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.Thu nhập: 6.000.000 – 9.000.000/tháng (LCB + KPI + Phụ cấp khác).

Thu nhập: 6.000.000 – 9.000.000/tháng (LCB + KPI + Phụ cấp khác).

Hỗ trợ chi phí học việc: 200,000đ/ngày.

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10,000đ/ngày (sau khi nhận việc)

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.

Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty).

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin