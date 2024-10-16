Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm

- Tham gia họp tiếp nhận dự án Bảo hành/ Bảo trì với Khách hàng và cấp quản lý theo phân công của trưởng bộ phận..

- Tiếp nhận các vấn đề từ khách hàng

- Phân loại vấn đề, trực tiếp giải quyết hoặc chuyển đến bộ phận có liên quan xử lý.

- Cập nhật danh sách yêu cầu của khách hàng lên công cụ quản lý của bộ phận.

- Báo cáo định kỳ công tác CSKH đến khách hàng dự án.

- Trao đổi hướng xử lý vấn đề trong quá trình bảo trì phần mềm qua email, điện thoại hoặc các công cụ giao tiếp cơ bản..

- Phối hợp và tương tác tốt với các phòng ban để giải quyết yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.

- Cập nhật hệ thống phần mềm, sau khi xử lý các phát sinh.

- Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm theo yêu cầu (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng CNTT/HTTTQL

- Có hiểu biết về công cụ phát triển phần mềm, website trên nền tảng .NET.

- Nắm vững kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm hoặc độc lập dưới áp lực cao.

- Yêu cầu Tiếng Anh: đọc hiểu cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực + Benefits + thưởng dự án

- Xét tăng lương định kỳ 2 lần/ năm hoặc khi hoàn thành tốt công việc.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước, bảo hiểm sức khỏe nhân viên, lương tháng 13,....

- Teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động nội bộ khác trong năm.

- Được thử sức trong một môi trường làm việc công nghệ trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG

