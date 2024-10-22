Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Điều phối, quản lý, lên báo cáo, hỗ trợ sale trong quá trình làm sự kiện tại công ty
- Quản lý chung khu vực làm việc tại công ty
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên và BLĐ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp trở lên (có thể sử dụng cơ bản excel, và word)
-Có ngoại hình ưu nhìn là một lợi thế
- Cẩn thận, trung thực trong công việc.
- Hợp tác tốt với nhóm bán hàng và các phòng ban khác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cứng 8-10 triệu
+ Được làm việc tại văn phòng hạng A
+ Môi trường làm việc năng động nhiều cơ hội phát triển
+ Nghỉ mát, tham gia các hoạt động của công ty
+ Được đánh giá tăng lương định kỳ.
+ Thưởng Lễ Tết, sinh nhật,...
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước
+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
