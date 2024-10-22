Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Điều phối, quản lý, lên báo cáo, hỗ trợ sale trong quá trình làm sự kiện tại công ty
- Quản lý chung khu vực làm việc tại công ty
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên và BLĐ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp trở lên (có thể sử dụng cơ bản excel, và word)
-Có ngoại hình ưu nhìn là một lợi thế
- Cẩn thận, trung thực trong công việc.
- Hợp tác tốt với nhóm bán hàng và các phòng ban khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng 8-10 triệu
+ Được làm việc tại văn phòng hạng A
+ Môi trường làm việc năng động nhiều cơ hội phát triển
+ Nghỉ mát, tham gia các hoạt động của công ty
+ Được đánh giá tăng lương định kỳ.
+ Thưởng Lễ Tết, sinh nhật,...
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước
+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 314-3, ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

