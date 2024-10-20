Tuyển Hành chính Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C16 - 25 Geleximco Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính

+ Lập báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường

+ Báo cáo quan trắc môi trường

+ Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

+ Kinh nghiệm : >2 năm kinh nghiệm

+ Chuyên ngành : Môi trường hoặc các khối ngành liên quan

+ Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt

+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương : 8-15tr+ thưởng

+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

+ Thu nhập ổn định, thưởng và phụ cấp theo mức độ hoàn hành công việc được giao

+ Được đào tạo nội bộ và cử đi đào tạo tại các tổ chức sự nghiệp

+ Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định.

+ Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường

