Tuyển Hành chính Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C16

- 25 Geleximco Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Lập báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường
+ Báo cáo quan trắc môi trường
+ Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường
+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm : >2 năm kinh nghiệm
+ Chuyên ngành : Môi trường hoặc các khối ngành liên quan
+ Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt
+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương : 8-15tr+ thưởng
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
+ Thu nhập ổn định, thưởng và phụ cấp theo mức độ hoàn hành công việc được giao
+ Được đào tạo nội bộ và cử đi đào tạo tại các tổ chức sự nghiệp
+ Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định.
+ Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường

Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Geleximco số C16-25

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

