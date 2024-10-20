Tuyển Hành chính Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C16
- 25 Geleximco Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
+ Lập báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường
+ Báo cáo quan trắc môi trường
+ Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường
+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Kinh nghiệm : >2 năm kinh nghiệm
+ Chuyên ngành : Môi trường hoặc các khối ngành liên quan
+ Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt
+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
+ Chuyên ngành : Môi trường hoặc các khối ngành liên quan
+ Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt
+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương : 8-15tr+ thưởng
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
+ Thu nhập ổn định, thưởng và phụ cấp theo mức độ hoàn hành công việc được giao
+ Được đào tạo nội bộ và cử đi đào tạo tại các tổ chức sự nghiệp
+ Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định.
+ Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
+ Thu nhập ổn định, thưởng và phụ cấp theo mức độ hoàn hành công việc được giao
+ Được đào tạo nội bộ và cử đi đào tạo tại các tổ chức sự nghiệp
+ Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định.
+ Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
