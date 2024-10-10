Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Công nghệ F2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3G7 Đường số 22, Phường Bình An., Quận 2

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Học về sản phẩm phần mềm quản lý nhà hàng và bán lẻ.

- Học về quy trình triển khai và thực hiện theo quy trình triển khai.

- Học về các thiết bị POS chuyên dụng trong lĩnh vực bán lẻ và nhà hàng.

- Thực hiện triển khai, đào tạo khách hàng sử dụng phần mềm theo quy trình.

- Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng qua internet hoặc trực tiếp về các vấn đề phần mềm và thiết bị theo ca làm việc .

- Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao.

- Có thể đi công theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21-35, chấp nhận làm việc luân chuyển theo ca.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Tin học quản lý, Kế toán...

- Có kiến thức về kế toán, tài chính...

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Win Server, Web ASP.Net...

- Hiểu về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là một lợi thế.

- Có kiến thức về mạng để cài đặt Router, thiết lập thông số mạng, VPN.

- Có khả năng trình bày để hướng dẫn đào tạo khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập, nhóm.

- Có khả năng tự học và sáng tạo trong công việc.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt.

- Có khả năng giao tiếp và làm dịch vụ khách hàng.

- Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Công việc triển khai dự án yêu cầu linh hoạt về thời gian.

- Ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các phần mềm tính tiền hiện đại trên máy POS cảm ứng..., đã từng làm lập trình viên viết các phần mềm ứng dụng quản lý đơn giản (ít nhất 1 năm) là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Công nghệ F2 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 – 15 Triệu/ tháng.

- Hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy định của công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các loại phụ cấp...

- Được đào tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ chuyên môn.

- Được đào tạo về các quy trình và các công cụ quản lý chất lượng dịch vụ.

- Được đào tạo thêm về kỹ năng mềm.

- Tham gia du lịch nghỉ mát 1 lần/ hàng năm.

- Chế độ khen thưởng theo các dự án sau khi hoàn thành.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Tham gia các chương trình, đào tạo thực tế, nâng cao về ngoại ngữ và nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ F2

