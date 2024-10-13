Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa GPInvest, 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

– Tìm hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ của người dùng hệ thống ERP.

–

– Làm việc với đội lập trình để thực hiện phát triển các tính năng trên hệ thống.

– Thực hiện kiểm thử các tính năng phát triển trên hệ thống.

– Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống ERP các phân hệ liên quan.

– Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống ERP.

– Hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên supporter sử dụng hệ thống ERP

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, kế toán tài chính.

–

– Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí tương đương, có hiểu biết về các nghiệp vụ tài chính kế toán

– Đã từng tham gia khóa học về Phân tích nghiệp vụ là một lợi thế.

– Ưu tiên khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh và ứng viên đã làm các phân hệ về kho vận, kế toán, kế toán bán hàng.

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc

– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh

– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13, ...

– Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin