Tuyển IT phần mềm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận các yêu cầu, ý kiến của người sử dụng về hệ thống, nghiệp vụ. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm. Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng. Lập các tài liệu nhật ký quản trị, vận hành và hỗ trợ, HDSD, kịch bản kiểm thử. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, QTKD, kỹ thuật,... Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tư vấn triển khai phần mềm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có kỹ năng sử dụng các công cụ SQL là 1 lợi thế. Có kỹ năng huấn luyện đào tạo, hướng dẫn người dùng Thái độ: trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 9 – 12M 13 tháng lương/năm; thưởng hàng tháng, quý,... Performance review hàng năm Chế độ thâm niên Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước ngay sau kết thúc thử việc Văn hóa lắng nghe và chia sẻ Môi trường thoải mái, trẻ trung..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.