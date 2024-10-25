Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mắt Xanh Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 45 Đường 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty như kinh doanh, văn phòng, sản xuất, giao nhận,...
Công việc được sắp xếp tùy vào năng lực và phù hợp với từng bạn.
Chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn sinh viên sinh sống hoặc học tại các trường khu vực TP. Thủ Đức. Sắp xếp thời gian cố định trong tháng. Có tác phong chuyên nghiệp và cầu tiến.
Ưu tiên các bạn sinh viên sinh sống hoặc học tại các trường khu vực TP. Thủ Đức.
Sắp xếp thời gian cố định trong tháng.
Có tác phong chuyên nghiệp và cầu tiến.
Tại Mắt Xanh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được training nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc. Có cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty. Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được training nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc.
Có cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mắt Xanh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
