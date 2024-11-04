Tuyển Công nghệ Thông tin Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ người dùng về các thiết bị CNTT của bệnh viện bao gồm: Máy tính, máy in, camera, điện thoại di động, máy chiếu, tivi, bảng LED, Bộ đàm, máy chấm công, máy photocopy, thiết bị ra/vào cửa kính điện tử, điện thoại IP, thiết bị conference (polycom,...), các thiết bị ngoại vi khác như tai nghe, chuột... Hỗ trợ người dùng cài đặt, vận hành và sữa lỗi các phần mềm văn phòng, email, anti-víu, phần mềm nhắn tin nội bộ, phần mềm VoIP Client,... Sữa chữa, lắp đặt thay thế máy tính, máy in, điện thoại,... Thay thế mực in (đổ mực) các loại máy in màu, máy in đen trắng, in ảnh. Thi công, sữa chữa hạ tầng mạng LAN, camera... Triển khai, giám sát thi công các dự án hạ tầng mạng LAN, camera,... Cài đặt, cấu hình một số thiết bị mạng (Switch access, moderm FTTH,...) ở mức căn bản. Giám sát hoạt động các thiết bị hạ tầng mạng WAN, LAN, camera,... Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin/Toán tin/Viễn thông Kinh nghiệm ít nhất 1 năm. Có chứng chỉ mạng, bảo mật, MS, linux..là một lợi thế. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và cẩn thận. Có kỹ năng giao tiếp khéo léo, tự giác, chăm chỉ. Xử lý công việc linh hoạt, có khả năng thuyết phục, làm việc độc lập và phối hợp nhóm.
Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lịch theo ca: 8h/ngày, làm 6 ngày 1 tuần, luân phiên nhau trực chủ nhật Tham gia BHXH, BHYT và BHNT theo quy định Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật Tham quan du lịch hàng năm Tham gia tổng chức công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

