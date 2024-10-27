Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo

- Chịu trách nhiệm về độ chính xác 100% trong các báo cáo hoạt động định kỳ theo ngày/tuần/tháng/năm.

- Hỗ trợ Giám đốc khu vực (ROM) trong việc xây dựng các bảng thông tin số liệu, báo báo, các file theo dõi, v.v. có liên quan để kiểm soát KPI Trạm giao nhận hàng (Trạm)/Khu vực và kiểm soát các thành tích đạt được.

- Đề xuất các sáng kiến mới giúp quản lý hiệu suất của các Trạm được giao và tối ưu hóa các hoạt động vận hành.

- Giữ vai trò là đầu mối thay mặt ROM cung cấp dữ liệu/nhập liệu/thông tin cho các báo cáo khác của công ty theo phân công.

Dự án

- Khởi xướng và hỗ trợ thực hiện những ý tưởng mới để phát triển các dự án trong nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

- Tham gia các dự án khác của công ty theo phân công và đóng vai trò là người kết nối, có hiểu biết toàn diện về hoạt động vận hành Trạm.

- Phối hợp với các Bộ phận liên quan như Tối ưu vận hành, Mua sắm, Sản phẩm... để đảm bảo họ hiểu rõ về hoạt động vận hành của Hub và hỗ trợ họ theo phân công trong các dự án cụ thể.

- Theo dõi phản hồi về các dự án đã triển khai và điều chỉnh kế hoạch để phù hợp nhất theo tình hình thực tế.

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ

- Đào sâu hiểu biết về SPX nói chung và các Trạm/khu vực được phân công nói riêng để chủ động xác định các vấn đề vận hành cần cải thiện.

- Trực tiếp đi xuống các Trạm, điều tra các vấn đề phát sinh và báo cáo cho Giám đốc khu vực nhằm can thiệp kịp thời và có các hướng dẫn cần thiết.

- Báo cáo cho ROM khi phát hiện bất kỳ sự bất thường hoặc không nhất quán nào trong hoạt động vận hành tại Trạm/khu vực.

- Kiểm soát tốt các SOP/quy định và là người đào tạo nội bộ cho các Trạm/khu vực để hiểu rõ các SOP/quy định này khi được phân công.

Nhiệm vụ Hành chính

- Phối hợp với các team trong khu vực và phụ trách các công việc hành chính cho toàn bộ khu vực, bao gồm nhưng không giới hạn việc tổ chức sự kiện, đặt mua văn phòng phẩm, kiểm soát đồng phục, hoàn tất thủ tục thanh toán và các nhiệm vụ phát sinh khác.

- Chuẩn bị các đề xuất và soạn các bài thuyết trình theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1+ năm kinh nghiệm trong ngành với các thành tựu nhất định. Có khả năng giao tiếp tốt với các Bộ phận liên quan. Có kỹ năng phân tích dữ liệu (Excel, SQL, v.v.) và có hiểu biết về hoạt động vận hành ngành logistics là một lợi thế. Có khả năng làm chủ dự án tốt, tư duy phân tích tốt, khả năng học hỏi nhanh và tinh thần hành động để thành công. Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập tốt.

1+ năm kinh nghiệm trong ngành với các thành tựu nhất định.

Có khả năng giao tiếp tốt với các Bộ phận liên quan.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu (Excel, SQL, v.v.) và có hiểu biết về hoạt động vận hành ngành logistics là một lợi thế.

Có khả năng làm chủ dự án tốt, tư duy phân tích tốt, khả năng học hỏi nhanh và tinh thần hành động để thành công.

Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13; thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng hiệu suất cuối năm. Thử việc nhận 100% lương 20 ngày phép (14 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm) Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp điện thoại, laptop. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ. Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Lương tháng 13; thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng hiệu suất cuối năm.

Thử việc nhận 100% lương

20 ngày phép (14 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm)

Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp điện thoại, laptop.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ.

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin