Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Nội dung số VNIP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH Nội dung số VNIP
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 72 Lĩnh Nam, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Upload video lên kênh, trả lời comment;
- Quản lý và theo dõi kênh và báo QL các vấn đề liên quan đến kênh;
- Công việc khác
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu KN, bằng cấp; không yêu cầu độ tuổi, biết sử dụng máy tính thành thạo
- Nhân thân, lý lịch rõ ràng và ngoại hình nhìn được
- Khả năng: Chưa biết/ mới biết mức đơn giản các phần mềm Capcut, Primer, pts,....
- Fulltimes;
- Thời gian thử việc (80% LCB): 1-2 tháng
- Yêu cầu: Hoàn thành mức khá các công việc được giao, nhiệt tình và ham học hỏi;
- Quy định về thời gian: Không nghỉ quá 3 ngày trong 2 tháng thử việc
Tại Công ty TNHH Nội dung số VNIP Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa; PC gửi xe.
- Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước
- Lịch nghỉ mát ,...
- Tham gia BH sức khỏe đối với NV trên 6T
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội dung số VNIP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
