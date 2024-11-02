Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Nội dung số VNIP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Lĩnh Nam, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Upload video lên kênh, trả lời comment;

- Quản lý và theo dõi kênh và báo QL các vấn đề liên quan đến kênh;

- Công việc khác

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu KN, bằng cấp; không yêu cầu độ tuổi, biết sử dụng máy tính thành thạo

- Nhân thân, lý lịch rõ ràng và ngoại hình nhìn được

- Khả năng: Chưa biết/ mới biết mức đơn giản các phần mềm Capcut, Primer, pts,....

- Fulltimes;

- Thời gian thử việc (80% LCB): 1-2 tháng

- Yêu cầu: Hoàn thành mức khá các công việc được giao, nhiệt tình và ham học hỏi;

- Quy định về thời gian: Không nghỉ quá 3 ngày trong 2 tháng thử việc

Tại Công ty TNHH Nội dung số VNIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa; PC gửi xe.

- Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước

- Lịch nghỉ mát ,...

- Tham gia BH sức khỏe đối với NV trên 6T

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội dung số VNIP

